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Визит начальника Объединенного штаба Центрального военсовета Китая в Минск: какие темы будут обсуждать

29.05.2019 11:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларусь с официальным визитом прибыл начальник Объединенного штаба Центрального военного совета Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визит начальника Объединенного штаба Центрального военсовета Китая в Минск: какие темы будут обсуждать

Визит Ли Цзочэна продлится три дня. В его программе – встречи с руководством Вооруженных Сил Беларуси.

Визит начальника Объединенного штаба Центрального военсовета Китая в Минск: какие темы будут обсуждать

Планируется обсудить вопросы развития двустороннего сотрудничества в области совместной боевой подготовки, образования, а также взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Генерал-полковник посетит и военные объекты нашей страны.

Визит начальника Объединенного штаба Центрального военсовета Китая в Минск: какие темы будут обсуждать

Люди в материале: Ли Цзочэн
 
 
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Новости Беларуси. В Беларусь с официальным визитом прибыл начальник Объединенного штаба Центрального военного совета Китая, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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