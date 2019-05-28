Особенности выплаты минимальной заработной платы

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О минимальной заработной плате

В соответствии с ч.1 ст.63 Трудового кодекса Республики Беларусь формы, системы и размеры оплаты труда работников, в том числе и дополнительные выплаты стимулирующего и компенсирующего характера, устанавливаются нанимателем на основании коллективного договора, соглашения и трудового договора.

В соответствии с п.4 ч.1 ст.55 Трудового кодекса Республики Беларусь наниматель обязан выдавать заработную плату в сроки и размерах, установленных законодательством, коллективным договором, соглашением или трудовым договором.

В соответствии с ч.1 ст.59 Трудового кодекса Республики Беларусь, ст.1 Закона Республики Беларусь от 17.07.2002 №124-З «Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы» (далее – Закон) минимальная заработная плата (месячная и часовая) - государственный минимальный социальный стандарт в области оплаты труда, который наниматель обязан применять в качестве низшей границы оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей работника, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора.

Месячная минимальная заработная плата - установленный законодательством низший размер оплаты труда работников за календарный месяц, применяется в отношении работников, оплата труда которых производится на основе месячных тарифных ставок (окладов, должностных окладов).

Размер месячной минимальной заработной платы устанавливается Советом Министров Республики Беларусь ежегодно с 1 января. Месячная минимальная заработная плата в течение года подлежит индексации в порядке, предусмотренном для индексации доходов, полученных из бюджетных источников, в соответствии с законодательством об индексации доходов населения с учетом инфляции.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.12.2018 №870 установлена месячная минимальная заработная плата с с 01.01.2019 в размере 330 руб.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2017 №1022 установлена месячная минимальная заработная плата с с 01.01.2018 в размере 305 руб.

Коллективным договором (соглашением) может быть установлен иной размер месячной минимальной заработной платы, но не ниже размера месячной минимальной заработной платы, установленного в соответствии с Законом.

Часовая минимальная заработная плата - рассчитанный из установленной законодательством месячной минимальной заработной платы низший размер оплаты труда работников за один час рабочего времени, применяется в отношении работников, оплата труда которых производится на основе часовых тарифных ставок (окладов, должностных окладов).

Размер часовой минимальной заработной платы определяется нанимателем путем деления размера месячной минимальной заработной платы на соотношение расчетной нормы рабочего времени календарного года, установленной для соответствующих категорий работников нанимателем в соответствии с законодательством о труде, и количества месяцев календарного года.

Так, при расчетной норме рабочего времени по производственному календарю на 2019 год для 40-часовой пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 2008 часов, часовая минимальная заработная плата составит 1,972 руб. (330 / (2008 / 12).

При расчетной норме рабочего времени по производственному календарю на 2019 год для 40-часовой шестидневной рабочей недели с выходным днём в воскресенье – 2016 час, часовая минимальная заработная плата составит 1,964 руб. (330 / (2016 / 12).

При расчетной норме рабочего времени по производственному календарю на 2018 год для 40-часовой пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 2016 часов, часовая минимальная заработная плата составит 1,815 руб. (305 / (2016 / 12).

При расчетной норме рабочего времени по производственному календарю на 2018 год для 40-часовой шестидневной рабочей недели с выходным днём в воскресенье – 2022 часа, часовая минимальная заработная плата составит 1,81 руб. (305 / (2022 / 12).

Для работников в возрасте от 16 до 18 лет установлена сокращенная продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю. Согласно ст.279 Трудового кодекса Республики Беларусь заработная плата работникам моложе восемнадцати лет при сокращенной продолжительности ежедневной работы выплачивается в таком же размере, как работникам соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы.

Согласно ст.287 Трудового кодекса Республики Беларусь для инвалидов I и II группы устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю. При этом оплата их труда производится в таком же размере, как оплата труда работников соответствующих профессий и должностей при полной норме продолжительности рабочего времени.

При расчетной норме рабочего времени по производственному календарю на 2019 год для 35-часовой пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье – 1756 часов, часовая минимальная заработная плата составит 2,255 руб. (330 / (1756 / 12).

При расчетной норме рабочего времени по производственному календарю на 2019 год для 35-часовой шестидневной рабочей недели с выходным днём в воскресенье – 1764 часа, часовая минимальная заработная плата составит 2,245 руб. (330 / (1764 / 12).

При расчетной норме рабочего времени по производственному календарю на 2018 год для 35-часовой пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье – 1763 часа, часовая минимальная заработная плата составит 2,076 руб. (305 / (1763 / 12).

При расчетной норме рабочего времени по производственному календарю на 2018 год для 35-часовой шестидневной рабочей недели с выходным днём в воскресенье – 1769 часов, часовая минимальная заработная плата составит 2,069 руб. (305 / (1769 / 12).

Часовая минимальная заработная плата изменяется нанимателем при изменении размера месячной минимальной заработной платы, в том числе в связи с индексацией месячной минимальной заработной платы.

В соответствии с ч.3 ст.6 Закона работнику, у которого размер начисленной заработной платы оказался ниже размера минимальной заработной платы (месячной и часовой), установленного и применяемого в соответствии с Законом, наниматель обязан произвести доплату до размера минимальной заработной платы (месячной и часовой). При определении доплаты до размера минимальной заработной платы (месячной и часовой) в размере начисленной заработной платы работника не учитываются выплаты компенсирующего характера и выплаты, не связанные с выполнением работником обязанностей, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора.

Например, если у инвалида II группы, выполнившего обязанности, вытекающие из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора, оплата труда которого производится на основе месячной тарифной ставки, при пятидневной рабочей неделе с выходными днями в субботу и воскресенье, в феврале 2019 года продолжительность рабочего времени в нормальных условиях составила 140 часов (20 дней по 7 часов), и при этом размер начисленной заработной платы оказался ниже размера месячной минимальной заработной платы, наниматель обязан произвести доплату до размера месячной минимальной заработной платы, то есть до 330 руб., если коллективным договором (соглашением) не установлен больший размер месячной минимальной заработной платы.

Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21.07.2014 №68 установлен перечень выплат компенсирующего характера и выплат, не связанных с выполнением работником обязанностей, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора, не учитываемых в размере начисленной заработной платы работника при определении доплаты до размера минимальной заработной платы (месячной и часовой) :

1. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема выполняемых работ), выполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

2. Доплаты за работу в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими, и выходные дни.

3. Доплаты за работу в особых условиях труда (на тяжелых работах, на работах с вредными и (или) опасными условиями труда и на работах на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС).

4. Доплаты за работу в ночное время или в ночную смену при сменном режиме работы.

5. Доплаты за разделение рабочего дня (смены) на части.

6. Доплаты до размера минимальной заработной платы (месячной и часовой).

7. Компенсации в целях возмещения работникам затрат, связанных с выполнением ими трудовых обязанностей, предусмотренные в главе 9 Трудового кодекса Республики Беларусь.

8. Компенсации работникам, работающим в зоне эвакуации (отчуждения).

9. Компенсации за неиспользованный трудовой отпуск.

10. Выплаты компенсирующего характера, связанные с режимом работы и условиями труда, предусмотренные в локальных нормативных правовых актах, принятых в установленном порядке, и трудовых договорах.

11. Ежемесячные выплаты, предусмотренные в подпункте 1.4 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 7 декабря 2012 г. № 9 «О дополнительных мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.12.2012, 1/13928).

12. Выплаты, не связанные с выполнением работником обязанностей, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора, в том числе:

12.1. к отпуску, на оздоровление (лечение, отдых);

12.2. к юбилейным датам, праздникам, торжественным событиям;

12.3. при выходе на пенсию;

12.4. при рождении ребенка, по уходу за ребенком, в связи с усыновлением (удочерением) ребенка;

12.5. в связи со смертью близких родственников, с постигшим стихийным бедствием, пожаром и другими семейными обстоятельствами;

12.6. на питание, проезд, по найму жилого помещения;

12.7. на приобретение учебной и методической литературы;

12.8. отдельным категориям работников, в том числе:

12.8.1. инвалидам, многодетным семьям, работникам, имеющим детей-инвалидов;

12.8.2. молодым специалистам в соответствии с законодательством.

Согласно ст.89 Трудового кодекса Республики Беларусь наниматель обязан обеспечивать нормальные условия для выполнения работниками норм труда. Согласно ч.1 ст.86 Трудового кодекса Республики Беларусь нормы труда - нормы выработки, времени, обслуживания, численности, нормированные задания - устанавливаются для работников в соответствии с достигнутым уровнем техники, технологии, организации производства и труда.

Так, при установлении норм обслуживания крупного рогатого скота в количестве 200 голов при наличии в сельскохозяйственной организации 158 голов, выполнение животноводами норм труда (норм обслуживания) не представляется возможным как в течение полной нормы продолжительности рабочего времени (40 часов в неделю), так и в случае выполнения работы в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные и выходные дни.

Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 30.10.2002 №1506 «О формировании фонда оплаты труда в сельскохозяйственных организациях, имеющих задолженность по выплате заработной платы» сельскохозяйственные организации, имеющие задолженность по выплате заработной платы, формируют фонд оплаты труда, из которого начисляют заработную плату в размере не более 25 процентов от объема реализованной продукции, полученной за расчетный месяц.

Согласно ч.4 ст.23 Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» Законы имеют большую юридическую силу по отношению к постановлениям Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, постановлениям Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, нормативным правовым актам Совета Министров Республики Беларусь, Верховного Суда Республики Беларусь, Генеральной прокуратуры, а также к иным нормативным правовым актам.

Учитывая изложенное, минимальные гарантии в области оплаты труда, установленные в соответствии со ст.59 Трудового кодекса Республики Беларусь и Законом должны соблюдаться.

Таким образом, несмотря на наличие задолженности по выплате заработной платы, объема реализованной продукции, размер начисленной заработной платы за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора, не может быть ниже размера минимальной заработной платы (месячной и часовой).

В случае, если за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени работникам, выполнившим обязанности, вытекающие из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора, не произведена доплата до размера минимальной заработной платы (месячной и часовой) с целью уменьшения фонда оплаты труда до размера, установленного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.10.2002 №1506, нанимателем нарушены ст.59 Трудового кодекса Республики Беларусь, ч.3 ст.6 Закона.

Нарушение нанимателями норм законодательства, регулирующих применение минимальной заработной платы, влечет за собой нарушение прав работников при исчилении стажа работы для назначения пенсии.

Так, согласно ч.1 ст.51 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» в стаж работы засчитываются периоды работы, предпринимательской, творческой и иной деятельности при условии, что в течение этих периодов производилась уплата обязательных страховых взносов согласно законодательству о государственном социальном страховании. При этом, если среднемесячный фактический заработок (доход), из которого уплачены обязательные страховые взносы, за календарный год (либо менее календарного года, если в соответствующем году имели место прием на работу или увольнение, регистрация или исключение из числа плательщиков обязательных страховых взносов либо другие подобные обстоятельства) оказался ниже минимальной заработной платы, установленной законодательством, указанные периоды засчитываются в стаж работы с применением поправочного коэффициента. Поправочный коэффициент рассчитывается путем деления среднемесячного фактического заработка (дохода) лица на среднеарифметическую величину минимальной заработной платы за соответствующий период уплаты обязательных страховых взносов.

Заместитель начальника отдела надзора за соблюдением законодательства о труде

Витебского областного управления Департамента государственной инспекции труда Г.А.Галай