Выступление президента Беларуси Лукашенко на Высшем евразийском экономическом совете

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уважаемые члены Высшего евразийского экономического совета, уважаемые друзья. Прежде всего, хочу поблагодарить казахстанских друзей за традиционное гостеприимство и высокий уровень организации нашего мероприятия. Сегодняшнее заседание проходит в день юбилейной даты пятилетия договора о Евразийском экономическом союзе. 29 мая 2014 года в Астане президенты Беларуси, Казахстана и России подписали этот исторический документ. Позже к нам присоединились Армения, Кыргызстан. Положено начало новому этапу развития евразийской интеграции.

Безусловно, ЕАЭС еще слишком молод, однако он уже доказал свою эффективность и самостоятельность, обеспечив нашим странам дополнительные источники экономического роста, позволяющие противодействовать негативным тенденциям в мире. И этот потенциал не только далеко не исчерпан, ему еще не положено начало. Впереди огромные перспективы.

В последние годы удается поддерживать увеличение объемов взаимной торговли. В 2017 году к уровню 2016-го рост составил более 127%, в 2018 году к уровню 2017-го – еще 112%. Хотя настораживает, что темпы наращивания товарооборота в рамках союза замедляются. При этом с третьими странами они, напротив, растут.

Решается применение национальных валют во взаимных расчетах. Мы погасили инфляционные риски, взяли под контроль вопросы занятости населения. Это означает, что государства-участники союза все больше синхронизируют процессы своего развития, постепенно сближая позиции в проведении согласованной макроэкономической политики. Нам нужно использовать такой опыт, в том числе, в целях формирования общих отраслевых стратегий в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, энергетике и других сферах.

Евразийский экономический союз имеет авторитет на мировой арене. Порой мы слышим, читаем и сами говорим о том, что с нами якобы не хотят сотрудничать. Просто завидуют. Где-то боятся. Это конкуренция, это естественно. Но не замечать, стоя лицом к лицу, нас уже не удается.

Продолжается диалог с другими государствами, региональными объединениями и международными структурами, укрепляется позитивное восприятие нашего союза как системообразующей организации экономической интеграции на нашем евразийском континенте. Повестка дня наполняется новыми направлениями для работы. Мы приступили к «цифровой» трансформации экономик, активизации трансграничных связей в реальном секторе, созданию механизмов реализации инновационных и инвестиционных проектов. Это все важные и перспективные сегменты нашего сотрудничества.

Вместе с тем приоритетом должны оставаться вопросы качественного выполнения уже имеющихся договоренностей по формированию единых рынков, обеспечению свободы движения капиталов, товаров, работ и услуг. Активность на внешнем контуре и новых направлениях не должны причинять ущерб основной деятельности по отмене барьеров, изъятий и ограничений во взаимной торговле.

Осязаемый положительный эффект от интеграционного проекта дадут более тесные кооперации, увеличение доли товаров, произведенных внутри союза на общем рынке. Надо отказаться от протекционистских решений на национальных уровнях, от всевозможных запретительных и ограничительных мер. В этом залог формирования прочного фундамента нашего союза, успешного развития экономик стран, участвующих в интеграции. Тогда не будет проблемы привлечения новых стран, которые мы хотим видеть в этом союзе, они сами придут в этот союз.

Необходимо создавать равные условия во всех сферах, включая энергетику. Пока же предпочтение отдается интересам отдельного субъекта хозяйствования, отрасли или страны. Каждый из нас – от глав государств до экспертов – должен четко понимать, что мы строим именно единый рынок, единое общее пространство. Важным считаю дальнейшее расширение полномочий нашей комиссии. В первую очередь, в части противодействия введению барьеров. И думаю, что значительную помощь нам может здесь оказать, сыграв значительную роль, новый почетный председатель нашего союза (Нурсултан Назарбаев). И вопрос не только в личности.

Тут многие начинают рассуждать о личности, хотя эта личность дай бог каждому. У него за плечами огромная армия толковых людей, экспертов. Они очень серьезно работали с ним, когда он был президентом. И нам нельзя это потерять. На заседании в узком составе я предложил, чтобы Нурсултан Абишевич занялся и ревизией всего того, что мы сделали или не сделали в нашем союзе, начиная от кадрового состава нашей комиссии и заканчивая стратегическими направлениями нашей деятельности. Вот здесь он может оказать нам неоценимую помощь. Поэтому не надо думать, что это какой-то подарок человеку, который вчера был президентом Казахстана, а сегодня ушел. Мы из него еще очень много сможем выжать положительного для нашего союза.

Уважаемые коллеги, пять лет назад мы сделали решительный шаг к созданию союза. Главная задача текущего дня – сохранить достигнутые результаты и приумножить их во благо наших государств и народов. Сегодня мы формулируем основные принципы и приоритеты нашего сотрудничества. Убежден, что совместными усилиями нам удастся реализовать все заложенные в нем посылы. А также добиться укрепления евразийской интеграции, к которой мы все с вами стремимся. Благодарю за внимание.