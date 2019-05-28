Лукашенко на саммите ЕАЭС назвал главную задачу текущего дня в развитии союза

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в столице Казахстана Нур-Султане, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко принимает участие в саммите ЕАЭС в Казахстане Нынешнее заседание ВЕЭС в Нур-Султане носит юбилейный характер. Мероприятие приурочено к двум датам: 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летию идеи евразийской интеграции.

«Сегодняшнее заседание проходит в день юбилейной даты — пятилетия Договора о Евразийском экономическом союзе. 29 мая 2014 года в Астане президенты Беларуси, Казахстана и России подписали этот исторический документ. Позже к нам присоединились Армения, Кыргызстан. Положено начало новому этапу развития евразийской интеграции», — подчеркнул белорусский лидер.

«Союз еще слишком молод, но уже доказал свою эффективность»

Александр Лукашенко отметил заслуги интеграционного объединения, несмотря на небольшой срок, прошедший с момента его создания: «Безусловно, ЕАЭС еще слишком молод. Однако он уже доказал свою эффективность и самостоятельность, обеспечив нашим странам дополнительный источник экономического роста, позволяющий противодействовать негативным тенденциям в мире. И этот потенциал не просто далеко не исчерпан, ему вообще не положено начало. Впереди огромные перспективы».

Так, в последние годы удается поддерживать увеличение объемов взаимной торговли (в 2017 году — более 127% к уровню 2016 года‚ в 2018 году — почти 112% к уровню 2017 года). «Хотя настораживает, что темпы наращивания товарооборота в рамках союза замедляются. При этом с третьими странами они, напротив, растут», — заметил глава государства.

В ЕАЭС также расширяется применение национальных валют во взаимных расчетах, удалось погасить инфляционные риски, взять под контроль вопросы занятости населения. «Это означает, что государства — участники союза все больше синхронизируют процессы своего развития, постепенно сближая позиции в проведении согласованной макроэкономической политики, — сказал Президент Беларуси. — Нам нужно использовать такой опыт. В том числе в целях формирования общих отраслевых стратегий — в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, энергетике и других сферах».

Глава государства отметил и авторитет Евразийского экономического союза на мировой арене. «Порой мы часто слышим, да и сами говорим, что с нами якобы не хотят сотрудничать. Просто завидуют, где-то боятся. Это конкуренция, и это естественно. Но не замечать нас уже не удается», — подчеркнул белорусский лидер.

Продолжается диалог с другими государствами, региональными объединениями и международными структурами. Укрепляется позитивное восприятие союза как системообразующей организации экономической интеграции на Евразийском континенте.

«Повестка дня наполняется новыми направлениями для работы. Мы приступили к цифровой трансформации экономик, активизации трансграничных связей в реальном секторе, созданию механизмов реализации инновационных и инвестиционных проектов. Это все — важные и перспективные сегменты сотрудничества», — заявил Александр Лукашенко.

«Приоритетом должно оставаться качественное выполнение уже имеющихся договоренностей»

Вместе с тем Президент подчеркнул важность качественного выполнения уже имеющихся в союзе договоренностей, что должно являться приоритетом. «По формированию единых рынков, обеспечению свободы движения капиталов, товаров, работ и услуг. Активность на внешнем контуре и новых направлениях не должна причинять ущерб основной деятельности по отмене барьеров, изъятий и ограничений во взаимной торговле», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко уверен, что осязаемый положительный эффект от интеграционного проекта дадут более тесная кооперация, увеличение доли товаров, произведенных внутри ЕАЭС, на общем рынке.

«Надо отказаться от протекционистских решений на национальных уровнях, от введения всевозможных запретительных и ограничительных мер. В этом залог формирования прочного фундамента нашего союза, успешного развития экономик стран, участвующих в интеграции. Тогда не будет проблемы привлечения новых стран, которые мы хотим видеть в союзе. Они сами придут в этот союз. Необходимо создавать равные условия во всех сферах, включая энергетику. Пока же предпочтение отдается интересам отдельного субъекта хозяйствования, отрасли или страны», — заявил Президент.

Лукашенко призывает отказаться в ЕАЭС от протекционизма на национальных уровнях Александр Лукашенко уверен, что осязаемый положительный эффект от интеграционного проекта дадут более тесная кооперация, увеличение доли товаров, произведенных внутри ЕАЭС, на общем рынке.

Он особо отметил, что каждый — от глав государств до экспертов — должен четко понимать, что в ЕАЭС строится именно единый рынок, общее пространство.

Александр Лукашенко также считает важным дальнейшее расширение полномочий Евразийской экономической комиссии, в первую очередь в части противодействия введению барьеров. «Думаю, что значительную помощь нам может здесь оказать, сыграв значительную роль, Почетный председатель нашего союза», — отметил он. Президент подчеркнул, что вопрос не только в личности Нурсултана Назарбаева: «У него за плечами огромная армия толковых людей, экспертов. Они очень серьезно работали с ним, когда он был Президентом, и нам нельзя это потерять».

Президент также предложил, чтобы Нурсултан Назарбаев занялся и ревизией всего, что сделано или не сделано в союзе , начиная от кадрового состава Евразийской экономической комиссии и заканчивая стратегическими направлениями деятельности.

«Сохранить достигнутые результаты и приумножить их»

«Пять лет назад мы сделали решительный шаг к созданию союза. Главная задача текущего дня — сохранить достигнутые результаты и приумножить их во благо наших государств и народов. В сегодняшнем заявлении мы формулируем основные принципы и приоритеты дальнейшего сотрудничества», — сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что совместными усилиями сторонам удастся добиться укрепления евразийской интеграции.-0-

Назарбаев выступает за расширение стратегических контуров ЕАЭС «После фазы относительно быстрого развития в первые пять лет союз вступает в более сложный, медленный этап эволюции. И мы должны это признать. В целом назрела необходимость выработки нового видения развития», — сказал Первый Президент Казахстана, почетный председатель ВЕЭС Нурсултан Назарбаев.

Токаев: Казахстан выступает за продолжение экономической интеграции в Евразии «В рамках ЕАЭС мы за небольшой период времени добились впечатляющих результатов по всем направлениям нашего сотрудничества. В организации создана прочная институциональная основа, выработаны эффективные форматы взаимодействия», — заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан и Кыргызстан озабочены проблемами с таможенным контролем на внешних границах ЕАЭС «Наведение порядка в этой сфере позволит обеспечить защиту наших граждан и бизнеса, нарастить поступления в бюджет, снизить объемы ненаблюдаемой экономики», — сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Главы государств ЕАЭС поручили продолжить разработку справедливого подхода по нормативам распределения ввозных таможенных пошлин «В рамках узкого заседания мы прошлись по всей повестке и приняли решение по вопросам. По пятому вопросу нам дано поручение продолжить разработку справедливого подхода по коэффициенту расщепления», — сказал председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

Жээнбеков: эффективность ЕАЭС зависит от способности стран создавать равные условия друг для друга Президент Кыргызстана также обратил внимание на значительный разрыв между экономиками стран ЕАЭС.

Путин предложил продолжить унификацию экономической политики в ЕАЭС Российский лидер также отметил, что есть хорошие перспективы для развития взаимовыгодных контактов ЕАЭС со странами и интеграционными объединениями африканского континента.

Странам ЕАЭС необходимо оберегать союз от дискредитации в глазах мирового сообщества — Токаев По словам главы государства, важной задачей для стран ЕАЭС является обеспечение привлекательности данного интеграционного проекта. Для этого надо развивать союз на принципах взаимовыгодного сотрудничества с учетом мнений друг друга и максимальной согласованности решений.

Путин поддержал идею засчитывать стаж работы на территории ЕАЭС при расчете пенсий Российский лидер подчеркнул, что вступление в силу этого документа позволит в более полном объеме обеспечить права и интересы граждан стран ЕАЭС. https://www.belta.by/