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Время продажи алкогольных напитков в день проведения выпускных вечеров ограничено
29.05.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Решение Вороновского районного исполнительного комитета №252 от 13 мая 2019г.
На основании пункта 5 статьи 11 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008г. №429-3 «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» Вороновский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Председатель Н.А. Розум.
Исполняющий обязанности управляющего делами О.В. Мицкевич.
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Решение Вороновского районного исполнительного комитета №252 от 13 мая 2019г. На основании пункта 5 статьи 11 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008г. №429-3 «О...
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