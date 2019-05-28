Лето-2019: четыре смены отдыха, челлендж в Instagram и 63 000 гостей. Как будут отдыхать дети в этом сезоне и в какой оздоровительный лагерь взять путевку?

Источник материала: Вороновская газета





То самое долгожданное время летнего отдыха, игр и свежего воздуха приближается. Уже на этой неделе в школах, лицеях, гимназиях региона прозвенят символичные последние звонки и тысячи школьников и подростков отправятся на летние каникулы. Закономерно, что пока те, кто еще за партами ждут не дождутся окончания уроков, взрослые проводят последние проверки и приготовления в оздоровительных лагерях, чтобы уже с 1 июня принять гостей. Работа подготовительная была проделана серьезная. Эксперты учли все — от интересов и предпочтений юных посетителей в играх и гастрономическом меню до важных аспектов безопасности. О том, что сделано и как все будет устроено в детском отдыхе в регионе шла речь во время совместного заседания областного координационного совета по профилактике правонарушений, комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома, координационного совета по контролю за реализацией Декрета Президента Республики Беларусь №18.





Лето на пользу

На Гродненщине в этом летнем сезоне почти 63 000 детей отдохнут, оздоровятся и найдут новых друзей в детских оздоровительных лагерях. Показательно, что за последние три года охват детей оздоровлением в области вырос практически на 22 тысячи. С каждым годом эта цифра становится все больше. Тенденция эта не просто документальная, цифры в реальном выражении подтверждают предпочтения юных жителей области — ребятне по вкусу предлагаемые варианты отдыха и насыщенные программы аниматоров и культурные мероприятия в детских лагерях . Между тем, это еще и свидетельство достойного уровня организации этой работы в регионе. В конце концов, детский лагерь, перед тем как принять летом посетителей, готовят к этому моменту, считай, в течение всего года. Обновляют, проверяют, модернизируют все: гастрономическое меню, программы развлечений, работу аниматоров, безопасность. В этой части мелких деталей не бывает. Да и не допускают такого просто. Как подчеркнули во время заседания в облисполкоме, в регионе планомерно укрепляется и обновляется материально-техническая база десятков оздоровительных лагерей, внедряются разные формы отдыха и работы, ежегодно все больше детей отдыхают и оздоравливаются в лагерях с круглосуточным и дневным пребыванием.





– Крайне важно, чтобы летняя оздоровительная кампания-2019 прошла на высоком организационном уровне, без ошибок и происшествий. Наша главная задача — оздоровить всех желающих. На протяжении года мы изучали мнения и анализировали отклики и предпочтения и родителей, и самих детей. В этой части, все пожелания были обработаны и учтены. Это повлекло за собой конкретную работу по многим направлениям. В частности, была расширена и сама база оздоровительных комплексов на летний период. Так, на базе сельских школ откроется почти 80 лагерей. С этой точки зрения, понимая, насколько серьезная работа была проведена, определяющий фактор состоит в том, чтобы о предоставленных возможностях и услугах, знал каждый, кто планирует одну или больше смен провести в детских лагерях Гродненской области. Поэтому следует активизировать рекламную деятельность по продвижению отдыха в лагерях. К работе по обеспечению летнего детского отдыха все заинтересованные должны подойти ответственно и принципиально, не допуская формализма. В случае возникновения чрезвычайного происшествия или нештатной ситуации будут анализироваться действия каждого ответственного должностного лица, а ситуации незамедлительно будет даваться принципиальная оценка, – отметил сегодня в ходе заседания заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович.







Какой лагерь выбрать и сколько стоит путевка

В этом году название областного проекта летней занятости звучит как девиз: «Лето-2019: время отдыха, социально значимых дел, личностного самосовершенствования». Это значит – меньше телевизора и интернета, и больше – спортивных состязаний, танцев, песен под гитару и общения с новыми друзьями. Выбор для летнего досуга в 2019-м максимально широкий — организаторы позаботились, чтобы мест хватило всем, кто обратится за путевками. Выбрать есть из чего. Уже с 1 июня будут открыты сотни лагерей; всего же в регионе будут работать 953 детских лагеря всех типов. Кстати, из них 23 стационарных принимать детей будут в четыре смены.





О том, чем будут заняты подростки, в том числе те, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, рассказала заместитель начальника главного управления образования облисполкома Галина Курганская.

– В этом году подходы к формированию сети лагерей были изменены с учетом мнения и пожелания родителей школьников. Помимо традиционного формата, детей и подростков примут оборонно-патриотические, туристические лагеря. Впервые в этом сезоне организовали лагеря для учащихся педагогических и аграрных классов, – рассказала Галина Курганская.





Особое внимание учащимся системы профтехобразования – этим летом 600 ребят этой категории смогут не только отдохнуть, но и поработать. Всего в области будут функционировать 122 лагеря труда и отдыха, в которых с пользой проведут время около 2 000 подростков. Вторичная трудовая занятость будет организована еще для более чем 3,5 тысяч подростков, в том числе тех, с кем проводится индивидуальная профилактическая работа. Романтику студенческих отрядов смогут ощутить более 3 тысяч несовершеннолетних. В каждом районе уже определили предприятия и организации, в которых будут трудиться ребята.

Однако, необходимо особое внимание уделить организации летней занятости подростков, особенно подучетной категории, а также учащимся системы профтехобразования в июле и августе: предварительный анализ подростковой занятости показал, что именно в эти месяцы дети больше всего предоставлены сами себе. В каждом районе в ближайшее время эта ситуация будет исправлена.







К слову, окончание учебного года совсем не означает, что порисовать или позаниматься другим хобби не получиться и надо будет ждать осени. Абсолютно для всех категорий ребят летом будут доступны учреждения дополнительного образования. В них продолжат заниматься почти 25 000 детей и подростков.





К слову, о ценах на путевки. Вопрос важный и волнует родителей если не в первую, то во вторую очередь наверняка. Средняя стоимость путевки в круглосуточный оздоровительный лагерь на 18-дневную смену составит 392 рублей, из которых 196 рублей — госдотация. Средняя стоимость путевки в дневной лагерь — 118 рублей, в том числе 81 рубль госдотации.

Вообще же, к вопросу дополнительного досуга этим летом, подошли основательно. Кроме названного, летом будет работать свыше 1 100 клубных объединений на базе учреждений культуры, в которых занять себя смогут порядка 10 000 детей. Даже приезжие дети, которые отдыхают на каникулах у бабушек и дедушек в деревнях и агрогородках, будут вовлечены в организованный отдых, смогут проводить время на развлекательных игровых площадках, которые откроют на базе учреждений допобразования или будут в буквальном смысле доставлены на место — авторы позаботятся о передвижных спортивных, культурных и даже туристических площадках. Тут специалисты говорят о том, что это достижение сразу двух целей. Во-первых, образовательной и творческой составляющих, а во-вторых профилактической. Справедливо, что когда ребенку есть чем и где заняться, он собственную энергию не направит на авантюрные поступки.

Внимание каждому ребенку

Между тем, о самой организации безопасного отдыха. Приоритет строгий и однозначный на это лето — сезон должен быть безопасным и точка. Определенно, гораздо проще предотвратить происшествие, нежели исправлять ситуацию. Поэтому, безусловно, организация летней занятости является приоритетной задачей для всех субъектов профилактики. Эту аксиому подтвердил и начальник управления охраны профилактики и правопорядка милиции общественной безопасности УВД облисполкома Вячеслав Баклага.





– Летом прошлого года было зарегистрировано 25 преступлений, которые совершили 26 подростков. Статистика показывает, что чаще всего правонарушения подростки совершают в августе, когда в неполной мере уделяется внимание их занятости. Ситуацию необходимо изменить во всех районах области, и вовлечь каждого ребенка в общественно-полезную деятельность. Кроме того, не теряет актуальности вопрос подбора квалифицированных кадров на различные должности в лагеря – в этих учреждениях ни в коем случае не должны оказаться случайные люди, – подчеркнул Вячеслав Баклага.

– Особую важность в летний период приобретает вопрос обеспечения безопасности детей, особенно на водоемах. В каждом районе вблизи рек и озер будут проходить рейдовые мероприятия, места, не предназначенные для купания, будут обозначены специальными знаками и регулярно патрулироваться сотрудниками райотделов милиции, – рассказала заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома Людмила Ницкая.





Спорт, творчество, игры: для детей все двери открыты

Изучая планы отдыха, досуга и культурные мероприятия на нынешнее лето в оздоровительных лагерях, поневоле приходишь к мысли — здесь бы и взрослым стоило отдохнуть. Слова «масштабно» и «насыщенно» подойдут, пожалуй, лучше других. Сотни больших авторских ивентов, и, наверное, тысячи более локальных событий. Три летних месяца определенно запомнятся юных посетителем. Уже запланированы и подтверждены организаторами множество экскурсий, спортивных и музыкальных мероприятий, про кружки и другие досуговые акции говорить вовсе не приходится. Кстати, что однозначно пойдет в плюс нынешнему сезону, дети не будут в стороне от масштабных событий всей страны. Уже запланированы акции, приуроченные к значимым датам и событиям — 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 75-летию образования Гродненской области, и, безусловно, важнейшему спортивному фестивалю нынешнего года — II Европейским играм. Школьники Гродненской области побывают и на самом спортивном форуме, где будут болеть за любимых спортсменов.





Кстати, все это будет не только в формате офлайн. Учитывая, что целевая аудитория всего летнего отдыха — дети, а они профессионалы с точки зрения гаджетов и соцсетей, соответственно и коммуникация должна быть на понятном языке. Поэтому логично, что если проводить соревнование, то непременно челлендж, а если по всей области, то наверняка онлайн. Так что стоит уже с июня искать новые хэштеги областного челленджа «Лето-2019: Гродно-регион», который главное управление образования облисполкома будет проводить в Instagram.

Вообще же, если уж до конца говорить на молодежном языке, фидбэк всего летнего оздоровительного сезона будет иметь крайне важный акцент. Планируется, что на сайтах газет и в официальных соцетях СМИ появятся специальные рубрики и опросы, где родители смогут оставлять свои замечания и пожелания, касающиеся качества организации летнего оздоровительного отдыха в области. Да и сами дети, если такая необходимость возникнет, смогут оставить отзыв. Все будет передаваться в профильные отделы и управления.

Между тем, то, как в регионах и областном центре будет вестись работа по организации летнего отдыха, проконтролируют специальные рабочие комиссии. Такая группа на областном уровне уже сформирована, вскоре аналогичные ей появятся и в районах. Кроме того, уже в середине июня в облисполкоме пройдет внеочередное совместное заседание областного координационного совета по профилактике правонарушений, комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома, на котором будут рассмотрены первые результаты оздоровительной летней кампании.

Кстати, осмотреть сами лагеря области и выбрать подходящий, узнать всю информацию, адреса и телефоны или маршрут доезда можно здесь

Екатерина ВЕСЕЛУХА

Фото: Яна ХВЕДЧИНА и из архива «ГП» https://grodnonews.by/