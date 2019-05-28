|
Фестиваль с двухсотлетней историей – как в Британии догоняли головки сыра
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. В Британии экзамен на ловкость прошли участники знаменитой Куперсхилдской сырной гонки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Суть забега в том, что с холма запускают несколько головок сыра, а участники пытаются их догнать. Ежегодно соревнования проходят в конце мая. Этой традиции уже более 200 лет.
Раньше участие в забеге принимали лишь местные жители, но в последние десятилетия в нем все чаще участвуют приезжие. Эти гонки весьма опасны, и власти неоднократно пытались их запретить, однако безуспешно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Великобритании. В Британии экзамен на ловкость прошли участники знаменитой Куперсхилдской сырной гонки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)