|
«Круг бюрократизма, волокиты и формализма замкнулся». Как минчанин решил перенести змеевик в квартире
Источник материала: СТВ
Въезжая в столичную новостройку на Одесской год назад, Александр Лукин решил перенести змеевик в ванной с одной стены на другую.
И хотя по закону перенос батареи не нужно ни с кем согласовывать, коммунальщики наотрез отказались выполнять работу. Мол, трубы нельзя перемещать на несущую стену.
Спустя пару недель, инженеры одумались и дали добро! Но результат огорошил хозяина: вместо змеевиков на стене образовались три огромные дыры.
Чтобы залатать стену, мужчина извел не одну пачку бумаги. Исправлять ситуацию не взялась ни одна из служб, поочередно перенаправляя то к заказчику, то к застройщику, то к проектировщику.
После общения со строителями всплыл важный нюанс – в ванной комнате замурованы провода лифтовой шахты! Именно коммуникации мешают перепланировке. Терпение Александра лопнуло после очередной порции отписок. Специалисты уверяют: размещение электрики в ванной комнате – небезопасно для жизни и может привести к плачевным последствиям.
Корреспонденты программы «Добро пожаловаться» направились в офис компании-застройщика. Попасть туда постороннему оказалось непростой задачей, а по телефону удалось получить лишь невнятный комментарий секретаря.
Следующий адрес – фирма-проектировщик дома. Возможно, именно здесь бы объяснили – могут ли лифтовые провода проходить в ванной комнате жилой квартиры? Но и здесь журналистов на пушечный выстрел не подпустили к руководству.
Раздосадованный герой сюжета – инженер по профессии, но такое причудливое проведение коммуникаций видит впервые!
Двери «Минскпроекта» для нашей съёмочной группы оказались закрытыми. Отчаявшись получить хоть какие-то разъяснения, корреспонденты направились в офис генподрядчика.
Причины волнений здесь искренне не понимают. Как и то, почему недовольный герой сюжета буквально заваливает их письмами!
После долгих уговоров корреспондентам нашей программы показали огромную кипу бумаг! По ремонтному вопросу в квартире Александра здесь завели целую папку.
Правда, получить ответ на вопрос, были ли нарушения в проекте дома, получить нам так и не удалось.
Следующая остановка – строительное управление, выполнившее электромонтажные работы. Законно ли провода разместили в помещении с повышенной влажностью – вопрос, который в лоб задали журналисты.
Александр Лукин:
Пролить свет в конце тоннеля попыталась председатель правления товарищества собственников дома.
Со слов женщины, стену в собственной квартире Александр проштробил сам, а теперь попросту ищет виновного.
Юрист, вникнув в проблему, рекомендует герою этого сюжета документально подтверждать каждый шаг строительных работ.
Заделают ли наконец-то дыры в стенах этой квартиры – узнаем совсем скоро! Мы будем следить за развитием событий!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Круг бюрократизма, волокиты и формализма замкнулся». Как минчанин решил перенести змеевик в квартире
Въезжая в столичную новостройку на Одесской год назад, Александр Лукин решил перенести змеевик в ванной с одной стены на другую.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)