«Круг бюрократизма, волокиты и формализма замкнулся». Как минчанин решил перенести змеевик в квартире

Источник материала: СТВ

Въезжая в столичную новостройку на Одесской год назад, Александр Лукин решил перенести змеевик в ванной с одной стены на другую.





Александр Лукин:

Круг бюрократизма, волокиты и формализма замкнулся. Поэтому я и пригласил передачу «Добро пожаловаться» . Год назад, 30 мая мы купили эту квартиру. Как обычно, ничего же идеального не бывает. Квартиру покупали без отделки, чтобы потом сделать так, как нам хочется.





И хотя по закону перенос батареи не нужно ни с кем согласовывать, коммунальщики наотрез отказались выполнять работу. Мол, трубы нельзя перемещать на несущую стену.





Спустя пару недель, инженеры одумались и дали добро! Но результат огорошил хозяина: вместо змеевиков на стене образовались три огромные дыры.





Александр Лукин:

Вот такой казус получился. Сам главный инженер должен был знать, что здесь вот эти кабели обеспечивают лифт. Пятого февраля родился акт, в котором Доросевич, – это главный инженер, за подписью, утверждённой председателем правления, в котором здесь всё сделано, как требует ТКП-121 2008.





Чтобы залатать стену, мужчина извел не одну пачку бумаги. Исправлять ситуацию не взялась ни одна из служб, поочередно перенаправляя то к заказчику, то к застройщику, то к проектировщику.





Александр Лукин:

Министерство архитектуры и строительства, Министерство коммунального хозяйства, департамент по надзору, МЧС – вот это только конверты от бумажных носителей, а сколько электронной почты! У меня полторы тысячи писем.





После общения со строителями всплыл важный нюанс – в ванной комнате замурованы провода лифтовой шахты! Именно коммуникации мешают перепланировке. Терпение Александра лопнуло после очередной порции отписок. Специалисты уверяют: размещение электрики в ванной комнате – небезопасно для жизни и может привести к плачевным последствиям.

Александр Лукин:

Я год жизни потратил вот на это. Вместо того чтобы сидеть у себя на даче там, выращивать цветочки.





Корреспонденты программы «Добро пожаловаться» направились в офис компании-застройщика. Попасть туда постороннему оказалось непростой задачей, а по телефону удалось получить лишь невнятный комментарий секретаря.

Следующий адрес – фирма-проектировщик дома. Возможно, именно здесь бы объяснили – могут ли лифтовые провода проходить в ванной комнате жилой квартиры? Но и здесь журналистов на пушечный выстрел не подпустили к руководству.





Раздосадованный герой сюжета – инженер по профессии, но такое причудливое проведение коммуникаций видит впервые!

Александр Лукин:

На протяжении года, практически, я доказывал, что я прав. Все организации, включая «Минскпроект», посылали мне ответные письма, что у них всё правильно.

Двери «Минскпроекта» для нашей съёмочной группы оказались закрытыми. Отчаявшись получить хоть какие-то разъяснения, корреспонденты направились в офис генподрядчика.

Причины волнений здесь искренне не понимают. Как и то, почему недовольный герой сюжета буквально заваливает их письмами!





Галина Егорова, специалист отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц ОАО «МАПИД»:

Так, а зачем к «МАПИДу», сначала нужно было к «Интерспортпроекту». Они нас наняли – мы выполнили работу. Они заказчики. У нас все вопросы к заказчикам такого рода. У этого человека, у Лукина нет договорных юридически обязательств с «МАПИДом», он никакого отношения к нам не имеет.

После долгих уговоров корреспондентам нашей программы показали огромную кипу бумаг! По ремонтному вопросу в квартире Александра здесь завели целую папку.





Галина Егорова:

Вот специалисты «Минскпроекта», ответ по этому вопросу, читайте, изучайте документы. Мы – не шарашкина контора.

Правда, получить ответ на вопрос, были ли нарушения в проекте дома, получить нам так и не удалось.

Галина Егорова:

Все эти вопросы и чтобы их решать, они лежат в плоскости заказчика, но никак не генподрядной организации, которую наняли на работу. Мы свои пункты выполнили, и у нас есть документы, на основании которых мы к этой ситуации никакого отношения не имеем. Сам Лукин создал эту ситуацию, пускай сам и разбирается!





Следующая остановка – строительное управление, выполнившее электромонтажные работы. Законно ли провода разместили в помещении с повышенной влажностью – вопрос, который в лоб задали журналисты.

Павел Щесленок, инженер по качеству СУ-206 ОАО «МАПИД»:

По поводу этой ситуации было совещание в администрации Заводского района. Насколько я знаю, «Минскопрект» должен дать проектное решение по восстановлению этого узла.

Александр Лукин:

Энергонадзор отказался, МЧС отказался, администрация. Пришло письмо от МЧС на администрацию, администрация Заводского района пишет письмо в товарищество тому, кто у меня это сделал.

Пролить свет в конце тоннеля попыталась председатель правления товарищества собственников дома.





Екатерина Радкевич, председатель правления ТС «Новая Одесская»:

Есть на сегодняшний день предписание администрации по устранению данного нарушения до 30 мая, у нас всё ещё сроки есть.

Со слов женщины, стену в собственной квартире Александр проштробил сам, а теперь попросту ищет виновного.

Екатерина Радкевич:

У меня есть письменная объяснительная от главного инженера, что данные работы он в этой квартире не выполнял. Нет письменного предписания, что отправляла главного инженера для проведения таких видов работ. Он настаивает на том, что это, всё-таки, делал Доросевич Дмитрий Владимирович.

Юрист, вникнув в проблему, рекомендует герою этого сюжета документально подтверждать каждый шаг строительных работ.





Александр Костюкевич, юрист:

Советую нашему герою в данном случае направить уведомление во все компетентные органы с вариантом, что я замазываю эти отверстия. Если в течение месяца не будет получен ответ, то, соответственно, мы принимаем решение о заделывании данных отверстий. Впоследствии, если случится авария, есть специальные средства, приборы, которые определяют пробои в той же самой проводке. Чтобы таких ситуаций не было впредь, нужно обращаться в специализированные организации, которые имеют соответственные допуски, сертификаты, которые заключать с вами договоры и уже будут нести ответственность.

Заделают ли наконец-то дыры в стенах этой квартиры – узнаем совсем скоро! Мы будем следить за развитием событий!