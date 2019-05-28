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Как на выпускном выглядеть роскошно. Советы от Эвелины Хромченко

29.05.2019 13:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Эксперт моды Эвелина Хромченко дала девушкам несколько советов, которые помогут выглядеть на выпускном роскошно.  

Своим мнением телеведущая поделилась на странице в Instagram и посоветовала отправить пост классным руководителям, выпускницам и их родителям.  

По словам Эвелины Хромченко, на выпускном вечере

лучше обойтись без длинных шлейфов, глубоких декольте, прозрачных платьев и очень объемных юбок.  

Как на выпускном выглядеть роскошно. Советы от Эвелины Хромченко
Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko

Примеры удачных образов были проиллюстрированы образами с красной ковровой дорожки Каннского кинофестиваля. Эксперт привела в пример образы Элль Фаннинг, Беллы Хадид, Джулианны Мур, Саши Лусс, Дакоты Фаннинг.    

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Как на выпускном выглядеть роскошно. Советы от Эвелины Хромченко
Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko

Как на выпускном выглядеть роскошно. Советы от Эвелины Хромченко
Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko

Журналистка отмечает, что эти образы нужно редактировать для выпускного, так как школьное мероприятие – это не подиум. «Выпускной – это олицетворение юности и невинности, а не праздник непослушания».    

Как на выпускном выглядеть роскошно. Советы от Эвелины Хромченко
Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko

Как на выпускном выглядеть роскошно. Советы от Эвелины Хромченко
Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko

Эвелина Хромченко советует, что все прозрачные платья вне подиума и ковровой дорожки нуждаются в непрозрачном дублере.    

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Люди в материале: Эвелина Хромченко, Александр Васильев, Белла Хадид, Джулианна Мур, Дакота Фаннинг, Эль Фаннинг
 
 
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Эксперт моды Эвелина Хромченко дала девушкам несколько советов, которые помогут выглядеть на выпускном роскошно.   Своим мнением телеведущая поделилась на...
 
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