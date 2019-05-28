ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Пламя мира» II Европейских игр побывает в Горках

29.05.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Уже завтра эстафета огня прибудет в Могилёвскую область. А 1 июня «Пламя мира» II Европейских игр побывает в Горках.

«Пламя мира» II Европейских игр побывает в Горках

Эстафета в Полоцке. Источник: Официальный сайт II Европейских игр.

В 10.30 на летнем амфитеатре состоится торжественная церемония встречи эстафеты, а уже в 11.40 стартуют факелоносцы. Маршрут у забега следующий:

  • учебный корпус №10 Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (ул. Мичурина, 1а);
  • вход в Ботанический сад (ул. Мичурина, 5);
  • арка Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (ул. Советская, 23);
  • Центр творчества детей и молодёжи (ул. Якубовского, 19);
  • отделение АСБ «Беларусбанк» (ул. Якубовского, 13).

Финиширует эстафета на центральной площади города в 12.12. Там гостей мероприятия ожидает праздничный флешмоб.

Следующим пунктом в маршруте эстафеты огня после Горок станет Славгородский район. Там факелоносцы побывают на Голубой кринице.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже завтра эстафета огня прибудет в Могилёвскую область. А 1 июня «Пламя мира» II Европейских игр побывает в Горках. Эстафета в Полоцке. Источник: Официальный сайт II...
 
Новости дня
Новости разные
 
Американские лотереи разыгрывают миллиард на этой неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика