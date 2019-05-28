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«Пламя мира» II Европейских игр побывает в Горках
29.05.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Уже завтра эстафета огня прибудет в Могилёвскую область. А 1 июня «Пламя мира» II Европейских игр побывает в Горках.
В 10.30 на летнем амфитеатре состоится торжественная церемония встречи эстафеты, а уже в 11.40 стартуют факелоносцы. Маршрут у забега следующий:
Финиширует эстафета на центральной площади города в 12.12. Там гостей мероприятия ожидает праздничный флешмоб.
Следующим пунктом в маршруте эстафеты огня после Горок станет Славгородский район. Там факелоносцы побывают на Голубой кринице.
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Уже завтра эстафета огня прибудет в Могилёвскую область. А 1 июня «Пламя мира» II Европейских игр побывает в Горках. Эстафета в Полоцке. Источник: Официальный сайт II...
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