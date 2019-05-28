Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Уже завтра эстафета огня прибудет в Могилёвскую область. А 1 июня «Пламя мира» II Европейских игр побывает в Горках.





Эстафета в Полоцке. Источник: Официальный сайт II Европейских игр.

В 10.30 на летнем амфитеатре состоится торжественная церемония встречи эстафеты, а уже в 11.40 стартуют факелоносцы. Маршрут у забега следующий:

учебный корпус №10 Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (ул. Мичурина, 1а);

вход в Ботанический сад (ул. Мичурина, 5);

арка Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (ул. Советская, 23);

Центр творчества детей и молодёжи (ул. Якубовского, 19);

отделение АСБ «Беларусбанк» (ул. Якубовского, 13).

Финиширует эстафета на центральной площади города в 12.12. Там гостей мероприятия ожидает праздничный флешмоб.

Следующим пунктом в маршруте эстафеты огня после Горок станет Славгородский район. Там факелоносцы побывают на Голубой кринице.