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1 июня в Детском парке – большой праздник
29.05.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
1 июня с 14.00 до 17.00 в Детском парке – праздник “Яркие краски детства”.
Что будет?
— дефиле коллекции детской одежды «Белорусские мотивы»;
— праздничный концерт «Созвездие талантов»;
— выставка рисунков детского творчества;
—библиотечная выставка «Книжная дверь в лето»;
— конкурсно-игровая программа «Счастье, солнце, дружба — вот что детям нужно!»;
— акция «Не оставляйте детей одних»;
— выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства;
— мастер-классы по ремеслам «Город мастеров»;
— работа игровых и спортивных площадок;
— праздничная торговля.
С 14.00 до 15.00 в детской школе искусств и художественных ремесел (Куйбышева, 4) состоится представление «Красная Шапочка на новый лад» детской студии батлеечных кукол «Диво».
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1 июня с 14.00 до 17.00 в Детском парке – праздник “Яркие краски детства”. Что будет? — дефиле коллекции детской одежды «Белорусские мотивы»; — праздничный...
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