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1 июня в Детском парке – большой праздник

29.05.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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1 июня с 14.00 до 17.00 в Детском парке – праздник “Яркие краски детства”.

 

1 июня в Детском парке – большой праздник
Фото Михаила Левцова

 

Что будет?

 

— дефиле коллекции детской одеж­ды «Белорусские мотивы»;

— праздничный концерт «Созвездие талантов»;

— выставка рисунков детского творчества;

—библиотечная выставка «Книжная дверь в лето»;

— конкурсно-игровая программа «Счастье, солнце, дружба — вот что детям нужно!»;

— акция «Не оставляйте детей одних»;

— выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства;

— мастер-классы по ремеслам «Город мастеров»;

— работа игровых и спортивных площадок;

— праздничная торговля.

 

С 14.00 до 15.00 в детской школе искусств и художественных ремесел (Куйбышева, 4) состоится представление «Красная Шапочка на новый лад» детской студии батлеечных кукол «Диво».


 
 
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  1 июня с 14.00 до 17.00 в Детском парке – праздник “Яркие краски детства”.     Что будет?   — дефиле коллекции детской одеж­ды «Белорусские мотивы»; — праздничный...
 
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