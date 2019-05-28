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Горецкие страховщики победили в областной спартакиаде

29.05.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Команда из Горок заняла первое место на областной спартакиаде среди работников Белгосстраха по Могилевской области.

 

Горецкие страховщики победили в областной спартакиаде

 

Соревнования традиционно проходили на базе спортивно-оздоровительного центра “Рудея” Чаусского района. “В спартакиаде мы участвуем постоянно, но таких результатов добиваемся впервые”, — говорит директор представительства Белгосстраха по Горецкому району Наталья Доскоч.

 

Горецкие страховщики победили в областной спартакиаде

 

В программе спартакиады были визитная карточка, дартс, эстафеты, туристическое ориентирование, волейбол, рыбалка и другие дисциплины.

 

Горецкие страховщики победили в областной спартакиаде

 

Горецкие страховщики победили в областной спартакиаде

 

Горки на состязаниях представляли Виталий Веренков, Александр Ковалихин, Кирилл Голушков, Евгения Вельмакина, Татьяна Жолудова и Наталья Доскоч.

 

Горецкие страховщики победили в областной спартакиаде

 

Горецкие страховщики победили в областной спартакиаде


 
 
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  Команда из Горок заняла первое место на областной спартакиаде среди работников Белгосстраха по Могилевской области.     Соревнования традиционно проходили на...
 
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