Горецкие страховщики победили в областной спартакиаде

Источник материала: Горецкий вестник

Команда из Горок заняла первое место на областной спартакиаде среди работников Белгосстраха по Могилевской области.





Соревнования традиционно проходили на базе спортивно-оздоровительного центра “Рудея” Чаусского района. “В спартакиаде мы участвуем постоянно, но таких результатов добиваемся впервые”, — говорит директор представительства Белгосстраха по Горецкому району Наталья Доскоч.





В программе спартакиады были визитная карточка, дартс, эстафеты, туристическое ориентирование, волейбол, рыбалка и другие дисциплины.









Горки на состязаниях представляли Виталий Веренков, Александр Ковалихин, Кирилл Голушков, Евгения Вельмакина, Татьяна Жолудова и Наталья Доскоч.







