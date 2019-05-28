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Горецкие страховщики победили в областной спартакиаде
29.05.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Команда из Горок заняла первое место на областной спартакиаде среди работников Белгосстраха по Могилевской области.
Соревнования традиционно проходили на базе спортивно-оздоровительного центра “Рудея” Чаусского района. “В спартакиаде мы участвуем постоянно, но таких результатов добиваемся впервые”, — говорит директор представительства Белгосстраха по Горецкому району Наталья Доскоч.
В программе спартакиады были визитная карточка, дартс, эстафеты, туристическое ориентирование, волейбол, рыбалка и другие дисциплины.
Горки на состязаниях представляли Виталий Веренков, Александр Ковалихин, Кирилл Голушков, Евгения Вельмакина, Татьяна Жолудова и Наталья Доскоч.
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Команда из Горок заняла первое место на областной спартакиаде среди работников Белгосстраха по Могилевской области. Соревнования традиционно проходили на...
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