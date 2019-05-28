На улицах Ленина и Копыльской покрасили и отремонтировали более 4 км заборов частных домовладений

Источник материала: Слуцк Город





В Слуцке во время подготовки города к республиканскому фестивалю-ярмарке тружеников села «Дожинки» в 2005 году по улицам Ленина и Копыльской в частном секторе были установлены заборы. Естественно, за это время они стали уже неприглядными. Некоторые жители улиц самостоятельно отремонтировали, заменили ограждения.

На сессии Слуцкого районного Совета депутатов в апреле депутаты выступили с инициативой оказать содействие в благоустройстве города. Заборы отремонтировали, покрасили, где было необходимо, заменили пролеты: на улице Ленина – 2 420 метров погонных, на улице Копыльской – 1 820. Покраска заборов выполнена в одной цветовой гамме: на улице Ленина – в вишневый цвет, на Копыльской – в бирюзовый, сообщает «Слуцкий край».

Содействие в благоустройстве заборов вдоль домовладений по улицам Копыльской и Ленина оказали предприятия: ДУП «Сельский строительный комбинат» УП «Минскоблсельстрой», «ПМК-226», «СПМК-98», «СПМК-122», «ПМК-225», ГУП «Слуцкое ПМС», филиал «Слуцкие электрические сети», филиал «ДСУ-9», ГЛХУ «Слуцкий лесхоз», КУП «Слуцкое РСУ», МОУП «Слуцкое ПМК-1», ОАО «РСУ Мясомолоко», КУП «Слуцкое ЖКХ», ОАО «Слуцкий КХП», «Слуцкий льнозавод», «Слуцкий мясокомбинат», «Слуцкий сыродельный комбинат», «Слуцкий хлебозавод», СООО «Интерферм», «ДРСУ-125», «ДЭУ-64», РУП «Слуцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации», ОСП «Винно-водочный завод «Колос» ОАО «ДОРОРС», ЧСУП «НВ-авто плюс», филиал «Автобусный парк №2», «Слуцкпромбурвод». Слуцким ЖКХ также выполнен ремонт ограждения по 2-му переулку К. Либкнехта.

Наведение порядка на земле – забота каждого из нас. Уважаемые слутчане, просьба поддерживать ограждения, калитки, ворота возле своих домовладений в надлежащем состоянии, принимать участие в их ремонте. Очень важно соблюдать в населенных пунктах чистоту и порядок, осуществлять благоустройство, ведь внешний вид – показатель культуры жителей.











