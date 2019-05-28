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Визит представителей MÁV ZRT. И венгерских СМИ на «Штадлер Минск»

29.05.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Венгерские СМИ и представители венгерской государственной железнодорожной компании MÁV Zrt. посетили ЗАО «Штадлер Минск» для ознакомления с производственным процессом двухэтажных поездов KISS, которые будут эксплуатироваться преимущественно по загруженным пригородным линиям Budapest-Vác-Szob и Budapest-Cegléd-Szolnok с 2020 года.

Подписанный 12 апреля 2017 года контракт предоставляет MÁV-START возможность планировать постепенное приобретение 40 составов в зависимости от наличия финансирования со стороны Европейского Союза.

На «Штадлер Минск» налажено производство 11 поездов совместно с венгерским ремонтным предприятием Dunakeszi Járműjavító Kft. (DJJ). Из Беларуси вагоны транспортируются на автоплатформе в Венгрию, где под руководством специалистов Stadler работники Dunakeszi Járműjavító осуществляют окончательную сборку промежуточных вагонов для 8 поездов из данной партии, а также ввод в эксплуатацию полностью собранного подвижного состава.

Согласно договору поставки, Stadler должен поставить все 11 единиц первой партии до 31 января 2020 года. Вторая партия из 8 поездов, заказанная MÁV-START в конце декабря прошлого года, должна быть введена в эксплуатацию к 31 января 2021 года.



Длина данных поездов составляет 155.88 метра и высота 2.8 метра. Шестивагонные составы обеспечивают 600 мест для сиденья и смогут перевозить на 50% пассажиров больше по сравнению с одноэтажными составами той же длины, что поможет компании MÁV-START, которая является пассажирским перевозчиком в MÁV Group, уменьшить пассажиропоток самых загруженных пригородных маршрутов Будапешта.

Поезда будут оборудованы четырьмя туалетами, один из них для людей с ограниченными возможностями. Многофункциональные площадки будут вмещать четыре инвалидные коляски, двенадцать велосипедов и пять детских колясок. Количество велосипедов во время летнего расписания может быть увеличено дополнительными 24 местами до 36 с перестановкой сидений. Новые поезда, сконструированные согласно последним требованиям безопасности, будут оборудованы системой управления EVM и ETCS Level 2, что позволит поездам развивать максимальную скорость 160 км/ч по модернизированным железнодорожным маршрутам Венгрии.

Комфорт пассажиров будет обеспечен исключительно плавным ходом поезда, современной системой информирования пассажиров, просторным и светлым салоном, передовой системой кондиционирования и бесплатным WIFI.



 
Теги: Минск
 
 
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Венгерские СМИ и представители венгерской государственной железнодорожной компании MÁV Zrt. посетили ЗАО «Штадлер Минск» для ознакомления с...
 
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