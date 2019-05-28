Инспекция госстандарта нашла нарушения в 84% проверенных на Гомельщине шиномонтажных мастерских

Источник материала: Интерфакс

Гомельская областная инспекция Госстандарта провела контрольные мероприятия в 25 шиномонтажных мастерских Гомельской области.

В 21, или 84% из них, установлены нарушения требований действующего законодательства об обеспечении единства измерений, сообщили представители организации.

Нарушения касаются средств измерений, применяемых в мастерских при проведении балансировки колес и колесных дисков автомобиля, проверки затяжки колесных болтов и гаек, накачке шин, использовались непрошедшими в установленном порядке поверку (требование закона "Об обеспечении единства измерений"). Использование такого оборудования не гарантирует точность проводимых измерений и как следствие – качество и безопасность проведенного ремонта, подчеркнули в инспекции.

Согласно правилам бытового обслуживания потребителей, перед выдачей потребителю механического транспортного средства исполнитель обязан провести контроль качества выполненной бытовой услуги по техническому обслуживанию и ремонту механических транспортных средств и технического состояния механического транспортного средства.

При этом согласно закону "Об обеспечении единства измерений", применяемые для диагностики технического состояния транспортных средств ключи динамометрические, стенды балансировочные, тест-системы для контроля и установки колес, манометры шинные должны ежегодно проходить поверку либо калибровку в установленном порядке.

Согласно статье 23.13 ч. 2 Кодекса об административных правонарушениях применение в сфере законодательной метрологии неисправных средств измерений, средств измерений, не прошедших в установленном порядке поверку или калибровку, нарушение методик выполнения измерений либо правил пользования средствами измерений влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин.

В случае нарушения порядка применения средств измерений при оказании шиномонтажных услуг можно обратиться в Гомельскую областную инспекцию Госстандарта по адресу: г. Гомель, ул. Лепешинского, 1а, кабинет № 601.