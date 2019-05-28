|
"J:морс" отметит 20-летие туром по Беларуси
Источник материала: Интерфакс
2 ноября группа "J:морс" представит в столичном Prime Hall юбилейную программу "20 лет. Полет норм!". На осень также запланированы концерты во всех областных и крупных районных центрах Беларуси.
График тура: 18 октября – Брест (ДК Профсоюзов), 26 октября – Могилев (ОЦТ), 2 ноября – Минск (Prime Hall), 9 ноября – Витебск (КЗ "Витебск"), 15 ноября – Гомель (ОКЦ), 23 ноября – Гродно (клуб "База"). Список концертов будет дополняться.
2 ноября, Минск, Prime Hall, 19:00
Билеты: фан-зона – первые 100 билетов 35 рублей, после – 40 рублей. Сидячие места – от 55 до 80 рублей.
Продажа: на сайте и в кассах
Инфолиния: (044) 5 947 947
6+
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 ноября группа "J:морс" представит в столичном Prime Hall юбилейную программу "20 лет. Полет норм!". На осень также запланированы концерты во всех областных и крупных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)