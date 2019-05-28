"J:морс" отметит 20-летие туром по Беларуси

Источник материала: Интерфакс

2 ноября группа "J:морс" представит в столичном Prime Hall юбилейную программу "20 лет. Полет норм!". На осень также запланированы концерты во всех областных и крупных районных центрах Беларуси.



"20 лет – не повод дуть щеки и прикидываться бронзовыми изваяниями. К юбилейной дате относимся без пафоса и с самоиронией, что постарались отразить в афише тура. Это хороший повод встретиться с теми, кто слушал нас в разные годы. Вместе спеть любимые песни, вспомнить те, что давно не звучали на концертах и, конечно же, показать совершенно новые!" – говорит Владимир Пугач.

График тура: 18 октября – Брест (ДК Профсоюзов), 26 октября – Могилев (ОЦТ), 2 ноября – Минск (Prime Hall), 9 ноября – Витебск (КЗ "Витебск"), 15 ноября – Гомель (ОКЦ), 23 ноября – Гродно (клуб "База"). Список концертов будет дополняться.

2 ноября, Минск, Prime Hall, 19:00

Билеты: фан-зона – первые 100 билетов 35 рублей, после – 40 рублей. Сидячие места – от 55 до 80 рублей.

Продажа: на сайте и в кассах Kvitki.by , на сайте Primehall.by и в кассах Prime Hall.

Инфолиния: (044) 5 947 947

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