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Президентом Латвии стал судья Эгил Левитс
Источник материала: Интерфакс
Сейм избрал в среду на должность президента Латвии судью Суда Евросоюза Эгила Левитса, которого выдвинули на должность представители правящей коалиции.
За его кандидатуру проголосовал 61 депутат.
На должность президента выдвигались три кандидата: Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и депутат "KPV LV" Дидзис Шмитс.
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Сейм избрал в среду на должность президента Латвии судью Суда Евросоюза Эгила Левитса, которого выдвинули на должность представители правящей коалиции. За его...
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