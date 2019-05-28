Коммунальщики рассказали, зачем отключают горячую воду и почему на две недели

Источник материала: Интерфакс

Жители многоквартирных жилых домов с централизованным теплоснабжением имеют возможность практически всегда пользоваться горячей водой. Небольшой перерыв в услуге происходит лишь в летний период, когда горячую воду отключают на две недели. Портал коммунальной грамотности рассказал, для чего это делается.

Зачем коммунальные службы отключают горячую воду?

В соответствии с правилами подготовки и проведения осенне-зимнего периода ежегодно разрабатывается график испытаний и ремонта тепловых сетей и теплоисточников. До 1 марта каждого текущего года он предоставляется на согласование в местные исполнительные органы, а до 15 апреля доводится до сведения потребителей тепловой энергии, руководителей строительных, ремонтных и наладочных организаций, с которыми заключаются договоры на проведение работ в тепловых сетях и на теплоисточниках.

В Минске списки отключений домов по адресам размещаются на сайте Мингорисполкома, а также публикуются в СМИ до 20 числа месяца, предшествующего тому, в котором это отключение планируется. Например, если в вашем доме должны отключать воду в августе, то информация об этом должна быть на сайте исполкома до 20 июля. Сообщения об отключении воды также вывешивают на подъездах за 10 дней до него.

Из года в год списки формируются по-разному, и если в прошлом году вам отключили воду в мае, то в этом году могут и в августе. Причина проста: составление графиков зависит от того, какое оборудование теплоисточников (котельных), теплосетей и центральных тепловых пунктов будет ремонтироваться.

Как надолго отключают воду?

Как правило, конкретный теплоисточник (котельная) обслуживает какой-то один район (улицу, квартал). Так что если котельная остановлена на профилактические мероприятия (к примеру, для текущего ремонта котлов), жители домов, которые обслуживаются данной котельной, душ какое-то время будут принимать холодный. Максимальный срок отключения при отсутствии форс-мажоров — две недели. Хотя бывают случаи, когда при успешном проведении всех видов работ, сроки могут незначительно сокращаться, например, дней до десяти.

Какие именно работы проводятся?

Работы теплоснабжающие организации проводят параллельно по трем направлениям: осмотр и ремонт сетей водоснабжения, теплоисточников, центральных тепловых пунктов.

На все виды ремонтных и профилактических работ существуют четкие графики, которые прописаны в сборнике "Нормы труда "Единая система планово-предупредительных ремонтов оборудования котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов".

"Стандартный цикл" выглядит примерно так: перед началом испытаний необходимо охладить теплоноситель, это занимает около суток. Затем, с целью обнаружения и устранения дефектных мест, проводится проверка на повышенное давление (еще около трех суток). Затем нужно устранить повреждения, сделать плановые ремонты и замены. Максимальный срок службы теплосети 25 лет, поэтому менять необходимо 4% сетей в год. В Минске в этом году необходимо, к примеру, заменить более 130 км сетей (только по линии "Минсккоммунтеплосетей", которая обслуживает порядка 20% потребителей в городе). Эти работы могут занимать разное время, а потом нужен некоторый период для заполнения магистрали, сборки схемы и ее включения в работу, на что уйдет еще двое-трое суток.

Все работы регламентируется нормами "человеко-часов". К примеру, на текущий ремонт котла ДКВР 10-13 требуется не менее 338 чел/час. Понятно, что ремонтирует котел не один человек, иначе перерыв в услуге горячего водоснабжения населения составил бы не две недели, а более шести. Понятно также и то, что нормы труда для тепловиков — не панацея. Если удается отремонтировать тот же котел быстрее, к примеру, за 10 дней, никто из специалистов ремонтной бригады не садится возле котла и не играет еще четыре дня в карты.

Когда прекратятся массовые отключения горячей воды?

Существующая в столице система централизованного теплоснабжения формировалась не одно десятилетие. Мгновенно заменить все на оборудование, не требующее отключений, невозможно, хотя новые технологии у нас начинают использовать. Для форсирования темпов требуются огромные финансовые средства, чтобы, например, реконструировать все тепловые сети современными ПИ-трубопроводами, срок эксплуатации которых 50 лет.

Так что говорить, что в скором времени мы откажемся от отключений, не будем. Максимум — сократить сроки: когда-то было 28 дней, сегодня — 14. В некоторых районах (за счет перемычек) — даже 3.

Вообще же без отключений воды не обойтись: даже если у вас стоит личный нагреватель. Он тоже требует и профилактики и ремонта.

В любом случае, помните, что отключение ГВС происходит, чтобы в отопительный период все системы работали исправно и надежно.

Опыт других стран

В большинстве стран мира плановых отключений горячей воды нет из-за отсутствия систем централизованного горячего водоснабжения. Обычно в дома централизованно подается только холодная вода, которая на месте подогревается бойлерами. Локальные водонагреватели и котлы стоят либо в квартирах (индивидуальное отопление), либо в подвалах многоэтажных домов (общее домовое отопление, которое включается домуправлением).

Системы централизованного горячего водоснабжения наиболее широко распространены в странах бывшего СССР, Восточной Европе, Скандинавии и Канаде. В ряде стран Евросоюза в домах с центральным горячим водоснабжением ежегодные отключения горячей воды для профилактического и капитального ремонта на системах теплоснабжения производятся на короткий срок. Например, в Риге — от нескольких часов до 2-4 дней (максимум - на неделю), в Таллине — на 1-2 дня. На срок до двух недель отключают горячую воду в Праге. В Хельсинки горячая вода отключается только в случае аварий на тепломагистралях.

Среди стран СНГ наиболее продолжительное плановое отключение горячего водоснабжения производится в Молдавии. Горячую воду в большинстве городов отключают на месяц— с июля по август. В связи с высокой стоимостью централизованного горячего водоснабжения жители многих домов отказываются от него, предпочитая устанавливать индивидуальные приборы нагрева воды и отопления.

В Украине плановые отключения горячей воды в связи с гидравлическими испытаниями теплосетей происходят ежегодно. Например, в текущем году горячее водоснабжение в Киеве отключают с апреля по август на две недели, как в жилых домах, так и в объектах социального назначения: детских садах, школах, медицинских учреждениях.