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Грозы, ветер и тепло. Какая погода будет в последние дни весны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В последние дни мая Беларусь ожидают грозы, дожди и теплая погода.
По информации Белгидромета, 30 мая – в четверг – по востоку страны прогнозируются грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра. Его порывы составят до 15-20 м/с. Днем по Гомельской и Могилевской областям – град. Ночью и утром местами слабый туман.
Ночью температура составит от +6 °C до +12 °C, а по юго-востоку – от +13 °C до +17 °C. Днем столбик термометра поднимется до +17 °C…+23 °C, а по юго-востоку – до +28 °C.
В пятницу – 31 мая – преимущественно без осадков. Кратковременные дожди ожидаются только ночью и утром по юго-востоку Беларуси.
Ночью температура будет от +5 °C до +12 °C градусов, по юго-востоку до +15 °C. Днем прогнозируется от +19 °C до +25 °C.
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Новости Беларуси. В последние дни мая Беларусь ожидают грозы, дожди и теплая погода. По информации Белгидромета, 30 мая – в четверг – по востоку страны...
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