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Выборы президента в Латвии: что известно
Источник материала: СТВ
Новости Латвии. В Латвии 29 мая выбирают президента. Кандидатов на пост главы государства трое: судья суда Европейского союза Эгилс Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и парламентарий Дидзис Шмитс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эгилс Левитс – выдвиженец от правящей коалиции считается фаворитом гонки. Согласно конституции страны, президента выбирает сейм, а не граждане. С 2019 года голосование проходит в открытом формате.
Действующий президент Раймондс Вейонис не стал баллотироваться на второй срок.
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Новости Латвии. В Латвии 29 мая выбирают президента. Кандидатов на пост главы государства трое: судья суда Европейского союза Эгилс Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и...
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