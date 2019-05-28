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Выборы президента в Латвии: что известно

29.05.2019 15:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Латвии. В Латвии 29 мая выбирают президента. Кандидатов на пост главы государства трое: судья суда Европейского союза Эгилс Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и парламентарий Дидзис Шмитс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выборы президента в Латвии: что известно

Эгилс Левитс – выдвиженец от правящей коалиции считается фаворитом гонки. Согласно конституции страны, президента выбирает сейм, а не граждане. С 2019 года голосование проходит в открытом формате.

Выборы президента в Латвии: что известно

Действующий президент Раймондс Вейонис не стал баллотироваться на второй срок.

Люди в материале: Эгилс Левитс, Юрис Янсонс, Дидзис Шмитс, Раймондс Вейонис
 
 
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Новости Латвии. В Латвии 29 мая выбирают президента. Кандидатов на пост главы государства трое: судья суда Европейского союза Эгилс Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и...
 
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