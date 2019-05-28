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В Новой Зеландии на работу 29 мая не вышли свыше 50 тысяч учителей
Источник материала: СТВ
Новости Новой Зеландии. В результате для 700 тысяч школьников занятия сегодня были отменены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы не оставлять ребят без присмотра, родителям пришлось брать отгулы, а некоторые были вынуждены идти на службу с детьми. Бастующие педагоги требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда. С конца 2017 года это уже третья забастовка, которую проводит профсоюз. Однако пока договориться с правительством не удается.
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Новости Новой Зеландии. В результате для 700 тысяч школьников занятия сегодня были отменены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы не оставлять ребят...
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