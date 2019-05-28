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«Есть небольшое волнение»: в Минске прозвенел последний звонок для выпускников школ

29.05.2019 15:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Последний звонок прозвенел 29 мая для минских выпускников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Есть небольшое волнение»: в Минске прозвенел последний звонок для выпускников школ

Школы в этот день едва умещают всех желающих – учеников, преподавателей и, конечно же, родителей, для которых этот момент не менее волнителен. Ведь впереди у их детей непростая пора: время выпускных и вступительных экзаменов, дальнейшая учеба и выбор профессии.

«Есть небольшое волнение»: в Минске прозвенел последний звонок для выпускников школ

Максим Хамета, ученик гимназии № 33:
Мы целый год готовились к экзаменам, и мне кажется, мы уже готовы. Поэтому волноваться не стоит, все будет хорошо. Я оканчиваю школу, у меня впереди еще целая жизнь, поступление в университет. Есть небольшое волнение.

«Есть небольшое волнение»: в Минске прозвенел последний звонок для выпускников школ

Людмила Дмитрачкова, заместитель директора по учебной работе гимназии № 33:
Мы в преддверии выпускных экзаменов. Хотя дети наши очень готовы – мы готовились целый год – но, тем не менее, легкое волнение присутствует. Но мы в них верим, и поэтому я им всем желаю успешной сдачи выпускных экзаменов.

«Есть небольшое волнение»: в Минске прозвенел последний звонок для выпускников школ

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Каждому своя дорога. Надеемся, что наши граждане, каждый из них, выберет свой достойный путь и принесет пользу не только себе, но и нашей столице, нашему государству.

«Есть небольшое волнение»: в Минске прозвенел последний звонок для выпускников школ

Награда за успехи в учебе – приглашение на республиканский «Последний звонок». Масштабный праздник развернется 30 мая в Орше. В нем примут участие практически 2000 выпускников, которые приедут в город из всех белорусских регионов. Среди них и 200 лучших выпускников столицы.

«Есть небольшое волнение»: в Минске прозвенел последний звонок для выпускников школ

Люди в материале: Максим Хамета, Людмила Дмитрачкова, Артем Цуран
 
 
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Новости Беларуси. Последний звонок прозвенел 29 мая для минских выпускников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Школы в этот день едва умещают всех...
 
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