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«Есть небольшое волнение»: в Минске прозвенел последний звонок для выпускников школ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Последний звонок прозвенел 29 мая для минских выпускников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Школы в этот день едва умещают всех желающих – учеников, преподавателей и, конечно же, родителей, для которых этот момент не менее волнителен. Ведь впереди у их детей непростая пора: время выпускных и вступительных экзаменов, дальнейшая учеба и выбор профессии.
Максим Хамета, ученик гимназии № 33:
Людмила Дмитрачкова, заместитель директора по учебной работе гимназии № 33:
Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Награда за успехи в учебе – приглашение на республиканский «Последний звонок». Масштабный праздник развернется 30 мая в Орше. В нем примут участие практически 2000 выпускников, которые приедут в город из всех белорусских регионов. Среди них и 200 лучших выпускников столицы.
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Новости Беларуси. Последний звонок прозвенел 29 мая для минских выпускников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Школы в этот день едва умещают всех...
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