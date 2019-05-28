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Пенсионеру предложили раскопать могилы родителей, чтобы установить памятник: «Посмотрим, на каком расстоянии гробы»

29.05.2019 14:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Почему пенсионеру запрещали ставить памятник на кладбище и кому понадобилось выкапывать гробы полувековой давности, рассказываем в программе «Добро пожаловаться».

80-летний пенсионер плачет от отчаяния! На старости лет мужчина мечтает лишь об одном – почтить память давно умерших родителей. Некоторое время назад Петр Григорьевич Студнев решил установить новый мраморный памятник на старом участке. 

Петр Студнев:
Хотели поставить новый памятник. Отец – Студнев Григорий Филимонович, 1901 года рождения. Первый раз был на Финской войне, второй раз был призван на Великую Отечественную войну. В 1970 году умер отец, был здесь захоронен. В 1980 – умерла мать. Было подзахоронение.

Пенсионеру предложили раскопать могилы родителей, чтобы установить памятник: «Посмотрим, на каком расстоянии гробы»

Но живые не дают покоя мёртвым! Администрация кладбища ошарашила пенсионера бесцеремонным заявлением – они не верят, что в могиле покоятся мать и отец мужчины! Документы нашлись только на одно захоронение, а это значит, что увеличить территорию могилы запрещено, как и устанавливать новое надгробие. Доведённый до нервного срыва мужчина решил нести свой крест до конца. 

Петр Студнев:
Новый памятник запрещают ставить, так как нарушен размер ограды.

Пенсионеру предложили раскопать могилы родителей, чтобы установить памятник: «Посмотрим, на каком расстоянии гробы»

И хотя новый памятник уже давно готов, захоронение родителей по-прежнему напоминает руины. В администрации твёрдо стоят на одном: единственный способ отвоевать место на кладбище – допустить немыслимое кощунство – раскопать могилу!  

Пенсионеру предложили раскопать могилы родителей, чтобы установить памятник: «Посмотрим, на каком расстоянии гробы»

Петр Студнев:
Они говорят: снимите плитку, раскопайте яму – посмотрим, на каком расстоянии хранятся гробы друг от друга. Они считают, что здесь только одно захоронение. Они хотят проверить.

Услышав прискорбную историю пенсионера, юристы заверяют: ситуации с утерянными данными – не редкость. Но добиться правды можно и более цивилизованным способом. 

Пенсионеру предложили раскопать могилы родителей, чтобы установить памятник: «Посмотрим, на каком расстоянии гробы»

Екатерина Саванович, юрист:
В возникшей ситуации гражданину необходимо было обратиться в местные распорядительные советы, в зависимости от населённого пункта. Либо это исполком, либо сельсовет. Если не будут установлены данные ни в книге кладбища, ни в местных советах, в архивах, в таком случае необходимо обратиться в общем порядке с иском и доказывать, что захоронение было произведено, путём привлечения доказательств, свидетельских пояснений, фотографий и так далее.

Мужчина не готов тревожить память усопших и уверен – он по закону сможет доказать свою правоту без проведения эксгумации.

Пенсионеру предложили раскопать могилы родителей, чтобы установить памятник: «Посмотрим, на каком расстоянии гробы»

Петр Студнев:
Мать пролежала около 40 лет, отец пролежал около 50 лет. И раскапывать их? Что это такое?! Это хамство!

В администрации кладбища съёмочной группе СТВ пояснили: спорное захоронение, действительно, вызвало немало вопросов, но после проведения ряда экспертиз, они, всё-таки, готовы дать добро на облагораживание могил. 

Пенсионеру предложили раскопать могилы родителей, чтобы установить памятник: «Посмотрим, на каком расстоянии гробы»

Сергей Рудой, заместитель директора по общим вопросам УП «Спецкомбинат КБО»:
На момент предоставления участка были только одноместные захоронения. На данном участке практически нет двойных участков, так как оно закрыто было и прекратило свою деятельность ещё в 90-ых годах, По базе данных было видно, что там два захоронения, то есть вопросов в этом не могло возникнуть. Мы выехали комиссионно, обследовали данную территорию, он может благоустраивать участок захоронения своих родных и близких.

Пенсионеру предложили раскопать могилы родителей, чтобы установить памятник: «Посмотрим, на каком расстоянии гробы»

Екатерина Саванович:
На кладбищах всегда ведутся регистрационные книги. В данные книги регистрируется кому, когда, для чьего захоронения был выделен данный участок.

Пенсионеру предложили раскопать могилы родителей, чтобы установить памятник: «Посмотрим, на каком расстоянии гробы»

Услышав, что кладбищенский вопрос наконец-то решился, герой сюжета выдохнул и уже в ближайшее время займётся установкой памятника.

Люди в материале: Екатерина Саванович, Сергей Рудой, Петр Студнев
 
 
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Почему пенсионеру запрещали ставить памятник на кладбище и кому понадобилось выкапывать гробы полувековой давности, рассказываем в программе «Добро...
 
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