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Пенсионеру предложили раскопать могилы родителей, чтобы установить памятник: «Посмотрим, на каком расстоянии гробы»
Источник материала: СТВ
Почему пенсионеру запрещали ставить памятник на кладбище и кому понадобилось выкапывать гробы полувековой давности, рассказываем в программе
80-летний пенсионер плачет от отчаяния! На старости лет мужчина мечтает лишь об одном – почтить память давно умерших родителей. Некоторое время назад Петр Григорьевич Студнев решил установить новый мраморный памятник на старом участке.
Но живые не дают покоя мёртвым! Администрация кладбища ошарашила пенсионера бесцеремонным заявлением – они не верят, что в могиле покоятся мать и отец мужчины! Документы нашлись только на одно захоронение, а это значит, что увеличить территорию могилы запрещено, как и устанавливать новое надгробие. Доведённый до нервного срыва мужчина решил нести свой крест до конца.
И хотя новый памятник уже давно готов, захоронение родителей по-прежнему напоминает руины. В администрации твёрдо стоят на одном: единственный способ отвоевать место на кладбище – допустить немыслимое кощунство – раскопать могилу!
Услышав прискорбную историю пенсионера, юристы заверяют: ситуации с утерянными данными – не редкость. Но добиться правды можно и более цивилизованным способом.
Мужчина не готов тревожить память усопших и уверен – он по закону сможет доказать свою правоту без проведения эксгумации.
В администрации кладбища съёмочной группе СТВ пояснили: спорное захоронение, действительно, вызвало немало вопросов, но после проведения ряда экспертиз, они, всё-таки, готовы дать добро на облагораживание могил.
Сергей Рудой, заместитель директора по общим вопросам УП «Спецкомбинат КБО»:
Услышав, что кладбищенский вопрос наконец-то решился, герой сюжета выдохнул и уже в ближайшее время займётся установкой памятника.
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Пенсионеру предложили раскопать могилы родителей, чтобы установить памятник: «Посмотрим, на каком расстоянии гробы»
Почему пенсионеру запрещали ставить памятник на кладбище и кому понадобилось выкапывать гробы полувековой давности, рассказываем в программе «Добро...
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