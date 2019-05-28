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Центризбирком утвердил среднюю численность избирателей на округ на парламентских выборах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Избирательные участки во время предстоящих парламентских выборов в Беларуси оборудуют местами для голосования людей с ограниченными возможностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
29 мая на заседании Центризбиркома обсудили ряд организационных вопросов. Утверждены методические пособия и порядок проведения тренингов для участковых избирательных комиссий. Когда именно начнется избирательная кампания, станет известно после того, как Президент утвердит дату проведения выборов.
Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:
Центризбирком утвердил сегодня и среднюю численность избирателей на округ. Она составляет почти 63 тысячи человек.
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Новости Беларуси. Избирательные участки во время предстоящих парламентских выборов в Беларуси оборудуют местами для голосования людей с ограниченными...
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