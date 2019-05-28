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Пропавшие в Минске 11-летние девочки нашлись
Источник материала: БелТА
29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две 11-летние девочки, о розыске которых объявили сегодня в Партизанском РУВД Минска, нашлись. Их жизни ничего не угрожает, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
"Разыскиваемые сотрудниками отдела уголовного розыска Партизанского РУВД несовершеннолетние найдены, - проинформировали в ГУВД. - На данный момент местонахождение несовершеннолетних установлено".
Как сообщалось, две подруги Ульяна Анищенко и Екатерина Новикова, обе 2008 года рождения, ушли из дома 28 мая около 14.00.-0-
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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две 11-летние девочки, о розыске которых объявили сегодня в Партизанском РУВД Минска, нашлись. Их жизни ничего не угрожает, сообщили БЕЛТА в...
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