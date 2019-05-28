Пропавшие в Минске 11-летние девочки нашлись

Источник материала: БелТА

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две 11-летние девочки, о розыске которых объявили сегодня в Партизанском РУВД Минска, нашлись. Их жизни ничего не угрожает, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Разыскиваемые сотрудниками отдела уголовного розыска Партизанского РУВД несовершеннолетние найдены, - проинформировали в ГУВД. - На данный момент местонахождение несовершеннолетних установлено".

Как сообщалось, две подруги Ульяна Анищенко и Екатерина Новикова, обе 2008 года рождения, ушли из дома 28 мая около 14.00.-0-