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Пропавшие в Минске 11-летние девочки нашлись

29.05.2019 15:44 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две 11-летние девочки, о розыске которых объявили сегодня в Партизанском РУВД Минска, нашлись. Их жизни ничего не угрожает, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Разыскиваемые сотрудниками отдела уголовного розыска Партизанского РУВД несовершеннолетние найдены, - проинформировали в ГУВД. - На данный момент местонахождение несовершеннолетних установлено".

Как сообщалось, две подруги Ульяна Анищенко и Екатерина Новикова, обе 2008 года рождения, ушли из дома 28 мая около 14.00.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две 11-летние девочки, о розыске которых объявили сегодня в Партизанском РУВД Минска, нашлись. Их жизни ничего не угрожает, сообщили БЕЛТА в...
 
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