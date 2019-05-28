В законодательство о не занятых в экономике внесены изменения

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Изменения касаются порядка отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, а также базы данных этой категории трудоспособных граждан. Кроме того, вводится ответственность за достоверность информации, поступающей для этой базы из госорганов и организаций.