Источник материала: Кобринский вестник

Заяц совсем не трусишка, а кабаны не грязнули. Черепахи не гуляют без панциря, а листья и фрукты, которые ёж переносит на иголках, используются им не для приёма в пищу, а для дезинфекции…

Все впитанные из добрых детских мультфильмов стереотипы были развеяны в ходе экскурсии, на которую мог попасть в дни весенних каникул любой ребёнок. Взамен существовавших в детском сознании мифов слушатели получили достоверную информацию о фауне нашего региона. Увлекательное путешествие в мир природы стало возможно благодаря выставке, которая была организована отделом природы и экологии Брестского областного краеведческого музея и ГУО «Кобринский эколого-биологический центр детей и юношества».





В выездной экспозиции краеведческого музея были представлены макеты зверей и птиц, живущих в нашем регионе. Из интерактивной лекции посетители узнали об их поведении, привычках, образе жизни. Актуальным оказался разговор о представителях фауны, которые занесены в Красную книгу, о равнодушии и хищническом отношении человека к природе и ее обитателям, о том, что уже удалось сделать для сохранения животных от полного истребления и что необходимо делать в будущем.

Путешествие в мир природы продолжилось в оранжерее эколого-биологического центра, где произрастает множество экзотических растений. Затем посетители выставки побывали в живом уголке, в котором содержится более 100 особей 11 видов животных. Завершающей точкой маршрута стал выставочный зал с экспонатами, выполненными из природного материала.

– Мы не первый раз приходим в эколого-биологический центр со своими воспитанниками и всякий раз видим восторг и удивление в глазах детей. Есть те, кто впервые в жизни увидел здесь морскую свинку, шиншиллу, черепаху или кролика. У мероприятия огромный информационный и воспитательный потенциал, – делится впечатлениями воспитатель детского сада №15 Татьяна Григорук.

По словам директора ГУО «Кобринский районный эколого-биологический центр детей и юношества» Лилии Строчук, экологическое образование – основа формирования экологической культуры. Если людям с детства прививать любовь к природе, то можно надеяться, что, став взрослыми, они будут беречь окружающую среду. Именно этой цели подчинена деятельность сотрудников эколого-биологического центра, которые через различные проекты, встречи, экскурсии, мастер-классы помогают установить созидательный контакт человека и природы.

Жанна ЕЛИЗАРОВА.

На фото: Лилия Строчук (в центре) и научный сотрудник Брестского областного краеведческого музея Оксана Гайдукевич (слева) с посетителями выставки.