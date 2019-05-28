Белорусско-немецкая выставка, посвящённая истории лагеря Тростенец, откроется в Пинске

Источник материала: Пинский Вестник

«Лагерь смерти Тростенец. История и память». Архивные документы, фотографии, видеосвидетельства и воспоминания узников: экспозиция – результат международного диалога между историками Беларуси, Германии и Чехии.

В экспозиции – весь ужас нацистского террора. Тростенец – четвёртый по величине лагерь смерти в Европе, созданный на территории Беларуси в 1942 году. Согласно официальным данным, в нём погибло больше двухсот тысяч человек.

Выставка – передвижная, в настоящее время она путешествует по Беларуси. С 4 по 6 июня текущего года выставка будет экспонироваться в Музее Белорусского Полесья.

Программа открытия выставки:

13.15 - 13.30 - возложение цветов к мемориальному знаку на месте бывшего гетто (улица Пушкина);

14.00 - 15.00 - открытие выставки в Музее Белорусского Полесья (площадь Ленина, 22);

15.10 - 15.30 - экскурсия по выставке.

Пинский горисполком