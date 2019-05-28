 Знакомьтесь: ваш участковый инспектор милиции

Источник материала: Кировец





Фото носит иллюстративный характер

Начальник отдела охраны правопорядка и профилактики

Лазовик Владимир Валентинович







В случае отсутствия участкового инспектора милиции просим обращаться:

— в оперативно-дежурную службу (круглосуточно)

адрес: г. Кировск, ул. Пушкинская д.21а

телефоны: 102; (8-02237) 77-2-60; (8-029) 608 -1-02; (8-029) 745-94-91

— к начальнику отдела охраны правопорядка и профилактики

(в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00)

адрес: г. Кировск, ул. Пушкинская, д.21а кабинет 31 телефон: (8-02237) 77-2-82

Информируем!

Прием граждан по вопросам работы органов внутренних дел, в том числе участковых инспекторов милиции, осуществляется в отделе внутренних дел по адресу: г. Кировск, ул.Пушкинская, д.21а

Начальник: Лелеш Игорь Николаевич

ТЕЛЕФОН СЛУЖЕБНЫЙ: (8-02237) 77-2-75

Дни и время приема: пятница с 08.00 до 13.00

Первый заместитель начальника: Кузьменко Виктор Николаевич

ТЕЛЕФОН СЛУЖЕБНЫЙ: (802237) 77-2-78

Дни и время приема: вторник с 08.00 до 13.00

Заместитель начальника по идеологической работе

и кадровому обеспечению: Каранкевич Вячеслав Юрьевич

ТЕЛЕФОН СЛУЖЕБНЫЙ: (8-02237) 77-2-69

Дни и время приема: понедельник с 08.00 до 13.00

СТАРШИЙ УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ

Белоглазов Александр Иванович







ТЕЛЕФОН СЛУЖЕБНЫЙ: (802237) 73-0-82

ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ: (8029) 548-30-63

Рабочий кабинет расположен в совете общественного пункта охраны правопорядка Добоснянского сельского исполкома по адресу: аг. Жиличи, ул. Мира, 3

ОБСЛУЖИВАЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

аг. Жиличи, Добоснянский сельсовет.

СТАРШИЙ УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ

Храмцов Владимир Иванович







ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖЕБНЫЕ: (8-02237) 70-6-26, (8-02237) 74-4-27

ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ: (8-029) 604-45-34

Рабочие кабинеты расположены в советах общественных пунктов охраны правопорядка Стайковского и Боровицкого сельских исполкомов по адресу:

аг. Стайки, ул. Молодежная, 1а.

аг. Боровица, ул. Центральная, 26а

ОБСЛУЖИВАЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

Стайковский, Боровицкий сельсоветы.

УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ

Бойко Илья Валерьевич







ТЕЛЕФОН СЛУЖЕБНЫЙ: (8-02237) 48-7-81

ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ: (8-025) 693-07-99

Рабочий кабинет расположен в совете общественного пункта охраны правопорядка по адресу: г. Кировск ул. К.Маркса, д. 4, ком.5В

ОБСЛУЖИВАЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ : г.Кировск.

УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ

Болденко Дмитрий Юрьевич







ТЕЛЕФОН СЛУЖЕБНЫЙ: (8-02237) 48-7-81

ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ: (8-029) 104-54-80

Рабочий кабинет расположен в совете общественного пункта охраны правопорядка по адресу: г. Кировск ул. К.Маркса д. 4 ком.5В

ОБСЛУЖИВАЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ : г.Кировск.

УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ

Кондратьев Денис Сергеевич





ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖЕБНЫЕ: (8-02237) 73-8-09, (802237) 75-0-77

ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ: (8-025) 989-51-21

Рабочие кабинеты расположены в совете общественного пункта охраны правопорядка Павловичского сельского исполкома и Дворце культуры аг. Мышковичи по адресу:

аг.Павловичи, ул.Школьная, 1а

аг.Мышковичи, ул. Дворцовая, д.21

ОБСЛУЖИВАЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

Павловичский, Мышковичский сельсоветы.

УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ

Руссу Кирилл Георгиевич





ТЕЛЕФОН СЛУЖЕБНЫЙ: (8-02237) 75-0-77

ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ: (8-044) 580-05-45

Рабочий кабинет расположен в Дворце культуры по адресу: аг.Мышковичи, ул. Дворцовая, д.21

ОБСЛУЖИВАЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ : Мышковичский сельсовет.

УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ

Каранкевич Александр Иванович





ТЕЛЕФОН СЛУЖЕБНЫЙ: (8-02237) 73-4-19

ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ: (8-025) 720-48-26

Рабочий кабинет расположен в совете общественного пункта охраны правопорядка Любоничского сельского исполкома по адресу: аг.Любоничи, ул.Центральная, д.20а

ОБСЛУЖИВАЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ : Любоничский сельсовет.

УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ

Макаронок Алексей Михайлович







ТЕЛЕФОН СЛУЖЕБНЫЙ: (802237) 72-4-58

ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ: (8044) 760-05-89

Рабочий кабинет расположен в совете общественного пункта охраны правопорядка Скриплицкого сельского исполкома по адресу: аг.Скриплица, ул.Новоселов, 2а