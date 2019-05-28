 Знакомьтесь: ваш участковый инспектор милиции

Фото носит иллюстративный характер
Начальник отдела охраны правопорядка и профилактики
Лазовик Владимир Валентинович
В случае отсутствия участкового инспектора милиции просим обращаться:
— в оперативно-дежурную службу (круглосуточно)
адрес: г. Кировск, ул. Пушкинская д.21а
телефоны: 102; (8-02237) 77-2-60; (8-029) 608 -1-02; (8-029) 745-94-91
— к начальнику отдела охраны правопорядка и профилактики
(в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00)
адрес: г. Кировск, ул. Пушкинская, д.21а кабинет 31 телефон: (8-02237) 77-2-82
Информируем!
Прием граждан по вопросам работы органов внутренних дел, в том числе участковых инспекторов милиции, осуществляется в отделе внутренних дел по адресу: г. Кировск, ул.Пушкинская, д.21а
Начальник: Лелеш Игорь Николаевич
ТЕЛЕФОН СЛУЖЕБНЫЙ: (8-02237) 77-2-75
Дни и время приема: пятница с 08.00 до 13.00
Первый заместитель начальника: Кузьменко Виктор Николаевич
ТЕЛЕФОН СЛУЖЕБНЫЙ: (802237) 77-2-78
Дни и время приема: вторник с 08.00 до 13.00
Заместитель начальника по идеологической работе
и кадровому обеспечению: Каранкевич Вячеслав Юрьевич
ТЕЛЕФОН СЛУЖЕБНЫЙ: (8-02237) 77-2-69
Дни и время приема: понедельник с 08.00 до 13.00
СТАРШИЙ УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ
Белоглазов Александр Иванович
ТЕЛЕФОН СЛУЖЕБНЫЙ: (802237) 73-0-82
ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ: (8029) 548-30-63
Рабочий кабинет расположен в совете общественного пункта охраны правопорядка Добоснянского сельского исполкома по адресу: аг. Жиличи, ул. Мира, 3
ОБСЛУЖИВАЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ:
аг. Жиличи, Добоснянский сельсовет.
СТАРШИЙ УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ
Храмцов Владимир Иванович
ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖЕБНЫЕ: (8-02237) 70-6-26, (8-02237) 74-4-27
ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ: (8-029) 604-45-34
Рабочие кабинеты расположены в советах общественных пунктов охраны правопорядка Стайковского и Боровицкого сельских исполкомов по адресу:
аг. Стайки, ул. Молодежная, 1а.
аг. Боровица, ул. Центральная, 26а
ОБСЛУЖИВАЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ:
Стайковский, Боровицкий сельсоветы.
УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ
Бойко Илья Валерьевич
ТЕЛЕФОН СЛУЖЕБНЫЙ: (8-02237) 48-7-81
ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ: (8-025) 693-07-99
Рабочий кабинет расположен в совете общественного пункта охраны правопорядка по адресу: г. Кировск ул. К.Маркса, д. 4, ком.5В
ОБСЛУЖИВАЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ: г.Кировск.
УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ
Болденко Дмитрий Юрьевич
ТЕЛЕФОН СЛУЖЕБНЫЙ: (8-02237) 48-7-81
ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ: (8-029) 104-54-80
Рабочий кабинет расположен в совете общественного пункта охраны правопорядка по адресу: г. Кировск ул. К.Маркса д. 4 ком.5В
ОБСЛУЖИВАЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ: г.Кировск.
УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ
Кондратьев Денис Сергеевич
ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖЕБНЫЕ: (8-02237) 73-8-09, (802237) 75-0-77
ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ: (8-025) 989-51-21
Рабочие кабинеты расположены в совете общественного пункта охраны правопорядка Павловичского сельского исполкома и Дворце культуры аг. Мышковичи по адресу:
аг.Павловичи, ул.Школьная, 1а
аг.Мышковичи, ул. Дворцовая, д.21
ОБСЛУЖИВАЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ:
Павловичский, Мышковичский сельсоветы.
УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ
Руссу Кирилл Георгиевич
ТЕЛЕФОН СЛУЖЕБНЫЙ: (8-02237) 75-0-77
ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ: (8-044) 580-05-45
Рабочий кабинет расположен в Дворце культуры по адресу: аг.Мышковичи, ул. Дворцовая, д.21
ОБСЛУЖИВАЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ: Мышковичский сельсовет.
УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ
Каранкевич Александр Иванович
ТЕЛЕФОН СЛУЖЕБНЫЙ: (8-02237) 73-4-19
ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ: (8-025) 720-48-26
Рабочий кабинет расположен в совете общественного пункта охраны правопорядка Любоничского сельского исполкома по адресу: аг.Любоничи, ул.Центральная, д.20а
ОБСЛУЖИВАЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ: Любоничский сельсовет.
УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ
Макаронок Алексей Михайлович
ТЕЛЕФОН СЛУЖЕБНЫЙ: (802237) 72-4-58
ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ: (8044) 760-05-89
Рабочий кабинет расположен в совете общественного пункта охраны правопорядка Скриплицкого сельского исполкома по адресу: аг.Скриплица, ул.Новоселов, 2а
ОБСЛУЖИВАЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ: Скриплицкий сельсовет.