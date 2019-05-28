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Белорусские электромобили станут участниками международного марафона
29.05.2019 17:06 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Электромобили, созданные в Объединенном институте машиностроения Национальной академии наук Беларуси, станут неофициальными участниками Электромобильного марафона на Кубок Андрея Нагеля-2019 и проследуют по дорогам Беларуси с номерами участников марафона. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.
Участники межународного марафона пересекут белорусско-польскую границу 2 июня, посетят Брест, Мир и прибудут в Минск. 3 июня их встретят на Республиканском полигоне для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения НАН. Зарубежные гости смогут ознакомиться с выставкой электротранспорта белорусского производства, направлениями научной деятельности института, его материально-технической базой, а также с разработками ученых в области развития электротранспорта. Конечной точкой станет Санкт-Петербург, куда участники соревнований прибудут 6 июня.
Старт Электромобильного марафона был дан 27 мая в Монте-Карло (Монако). Маршрут участников гонки - это 4,3 тыс. км по территориям различных государств: Монако - Франция - Италия - Сан-Марино - Хорватия - Венгрия - Словакия -
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Электромобили, созданные в Объединенном институте машиностроения Национальной академии наук Беларуси, станут неофициальными участниками Электромобильного...
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