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Белорусские электромобили станут участниками международного марафона

29.05.2019 17:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Электромобили, созданные в Объединенном институте машиностроения Национальной академии наук Беларуси, станут неофициальными участниками Электромобильного марафона на Кубок Андрея Нагеля-2019 и проследуют по дорогам Беларуси с номерами участников марафона. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66640.php

Белорусские электромобили станут участниками международного марафона

Участники межународного марафона пересекут белорусско-польскую границу 2 июня, посетят Брест, Мир и прибудут в Минск. 3 июня их встретят на Республиканском полигоне для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения НАН. Зарубежные гости смогут ознакомиться с выставкой электротранспорта белорусского производства, направлениями научной деятельности института, его материально-технической базой, а также с разработками ученых в области развития электротранспорта. Конечной точкой станет Санкт-Петербург, куда участники соревнований прибудут 6 июня.

Старт Электромобильного марафона был дан 27 мая в Монте-Карло (Монако). Маршрут участников гонки - это 4,3 тыс. км по территориям различных государств: Монако - Франция - Италия - Сан-Марино - Хорватия - Венгрия - Словакия - Польша - Беларусь - Россия. Миссия марафона - обратить внимание европейской и мировой общественности на проблемы защиты окружающей среды, популяризировать транспортные средства с нулевым уровнем выбросов в атмосферу, а также способствовать развитию инфраструктуры по обслуживанию электромобилей в Европе.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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