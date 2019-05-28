Источник материала: Виртуальный Брест

Барановичский филиал ИООО "Белдан" будет поставлять продукцию в Китай. Об этом учредитель компании Николай Говорко сообщил премьер-министру Сергею Румасу во время посещения главой правительства предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.



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Сергей Румас во время посещения предприятия



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Николай Говорко рассказал, что предприятие работает всего пятый месяц, его производственная мощность составляет 1400 голов в смену. "Это датская генетика, беконная свинина первой категории," - уточнил он. Ежедневно предприятие отгружает 50 т охлажденной свинины в торговые сети и на мясоперерабатывающие предприятия Беларуси.

"Недели через три-четыре с получением декларации мы отправим первые контейнеры субпродуктов, кишечного и желудочного сырья в Китайскую Народную Республику. До выхода на полную мощность будем отправлять контейнер в день," - сказал Николай Говорко.



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По его словам, филиал относится к категории А по европейским нормам. "Это значит, что по стандарту мы полностью соответствуем европейскому предприятию по коммуникациям, способам убоя и утилизации отходов", - пояснил бизнесмен. Все сырье сюда поставляется исключительно со своих комплексов, которые находятся в Ляховичском, Слонимском, Толочинском и Белыничском районах. В планах строительство еще двух комплексов - в Барановичском районе, а также в Могилевской области.

Первый пусковой комплекс предприятия по убою и переработке беконной свинины в Барановичах был введен в эксплуатации в конце декабря 2018 года. С января этого года начался производственный процесс. В настоящее время здесь работают 85 человек, около 30 из которых на линии убоя. За январь-апрель предприятием произведено мяса и субпродуктов на Br9 324 тыс.

"Инвестиции в предприятие составили 9,6 млн евро, - отметил Николай Говорок. - Речь, в частности, об инвестициях в инфраструктуру, строительно-монтажные работы, технологию". В целом проект по организации современного производства по переработке беконной свинины в Барановичах рассчитан до 2021 года.

Премьер-министр посетил сегодня также филиал ЗАО "Атлант" - Барановичский станкостроительный завод. Сергея Румаса проинформировали о ходе реализации инвестиционных проектов по освоению производства высокоэффективных компрессоров серий СН и СНР для бытовых холодильников, а также по внедрению высокопроизводительного технологического процесса производства отливок повышенной точности из высокопрочного и серого чугуна.