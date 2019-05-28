Спасатели побывали в Брестском роддоме и пообщались с мамами

Источник материала: Виртуальный Брест

В рамках республиканской акции «Не оставляйте детей одних!» сотрудники Брестского городского отдела по ЧС побывали в УЗ «Брестский областной родильный дом» и пообщались с женщинами, ставшими мамами, а также теми, кто пока в предвкушении маленького чуда.



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Работники службы спасения поздравили мам с главным событием в их жизни и поинтересовались, какие правила безопасности необходимо соблюдать дома, чтобы не допустить опасной ситуации со своим чадом. Пациентки роддома неплохо владели информацией, как обезопасить малыша. А чтобы молодые мамы знали, с какими ситуациями могут столкнуться, работники МЧС напомнили о необходимости постоянного наблюдения за ребёнком, опасности в виде пуговиц, монет, батареек, которые малыш может принять за игрушки – и даже попытаться попробовать на вкус, о химических средствах, которые должны находиться в закрытом месте, а также спичках и зажигалках.



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В беседах с пациентами, работники МЧС акцентировали внимание, что именно от родителей зависит поведение малышей, следовательно, нужно быть примером для них и с малых лет обучать правилам безопасности.