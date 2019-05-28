На центральных улицах города сотрудники ГАИ провели акцию «Внимание – дети!».

Источник материала: Виртуальный Брест

Ежегодно в конце мая – начале июня основное внимание сотрудников Госавтоинспекции приковано к детям. Главная наша задача – профилактика ДТП с участием несовершеннолетних.



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Специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!» уже давно стало традиционным, а среди водителей редко можно встретить тех, кто не в курсе, что в конце и в начале каждого учебного года по всей республике проходит такое мероприятие. Тем не менее, на дорогах Брестчины встречаются такие «незнайки» или просто забывчивые водители. Именно с целью напомнить о СКМ сотрудники Госавтоинспекции совместно с корреспондентами ТРК «Брест», сегодня, на центральных улицах нашего города, провели профилактическую акцию «Внимание — дети!».



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В рамках мероприятия инспекторы ГАИ провели профилактические беседы с водителями, акцентируя внимания на недопустимости нарушений ПДД , внимательном и осторожном вождении транспортного средства во дворовых территориях, вблизи школ и детских садов.

Также, напомнили каждому водителю о необходимости соблюдать правила перевозки несовершеннолетних пассажиров в салонах транспортных средств и о необходимости включения ближнего света фар во время движения транспортного средства в период СКМ.



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А чтобы не забывать включать ближний свет фар, каждый водитель получил специальную листовку с подробной информацией о проведении СКМ «Внимание — дети!». Во время проведения акции водители, на транспортных средствах которых не был включен ближний свет фар, были привлечены к административной ответственности.



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Напоминаем, что в соответствии с Правилами дорожного движения Республики Беларусь в период проведения специальных комплексных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в светлое время суток для обозначения движущегося транспортного средства должны быть включены ближний свет фар или дневные ходовые огни (при их наличии). За невыполнение данного требования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 2 базовых величин.

В ходе мероприятия инспектора проинформировали водителей на парковках крупных торговых центров, путем помещения листовок о проведении СКМ под стеклоочистители лобового стекла.



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Госавтоинспекция Брестчины напоминает, с 25 мая по 5 июня 2019 в республике проходит СКМ «Внимание – дети!». В дни проведения спецмероприятия движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться с включенным ближним светом фар.

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ В СТОРОНЕ ОТ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ДОРОГЕ! Включите ближний свет фар! Соблюдайте Правила дорожного движения!