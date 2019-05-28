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Группа «J:морс» приедет в Брест с юбилейной программой

29.05.2019 17:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

18 октября 2019 года группа «J:морс» в брестском ДК Профсоюзов представит юбилейную программу «20 лет. Полет норм!», в рамках которой прозвучат лучшие песни разных лет и совершенно новые композиции.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66636.php

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– 20 лет – не повод дуть щеки и прикидываться бронзовыми изваяниями. К юбилейной дате относимся без пафоса и с самоиронией, что постарались отразить в афише тура. Это хороший повод встретиться с теми, кто слушал нас в разные годы. Вместе спеть любимые песни, вспомнить те, что давно не звучали на концертах и, конечно же, показать совершенно новые! – говорит Владимир Пугач.

18 октября – Брест, ДК Профсоюзов – 19:00

 
Теги: Брест
 
 
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  18 октября 2019 года группа «J:морс» в брестском ДК Профсоюзов представит юбилейную программу «20 лет. Полет норм!», в рамках которой прозвучат лучшие песни разных...
 
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