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По западу Беларуси проложили 350 километров захватывающего велосипедного маршрута

29.05.2019 17:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Этот отрезок – часть масштабного европейского проекта EuroVelo-2. Общая длина маршрута – 5,5 тысяч километров. Из них по Беларуси пройдет около 600. Сейчас полностью определено место прохождения участка на территории Брестской и Гродненской областей – от Каменца до Любчи, а ранее был разработан участок от Любчи до Минска.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66635.php

По западу Беларуси проложили 350 километров захватывающего велосипедного маршрута

Маршрут EuroVelo-2 получил второе название «Маршрут столиц», так как проходит через 6 столиц европейских государств. Стартует он в ирландском городе Голуэй, дальше идет через территорию Великобритании, Нидерландов, Германии, Польши, Беларуси и заканчивается в Москве.

Появление маршрута имеет большое значение не только для международного, но и для внутреннего туризма. Новый отрезок проходит по Беловежской пуще и шести районам: Каменецкому, Пружанскому, Ивацевичскому, Слонимскому, Барановичскому и Новогрудскому.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66635.php

По западу Беларуси проложили 350 километров захватывающего велосипедного маршрута

Разработкой EuroVelo-2 занимается Минское велосипедное общество в рамках проекта "Городское велодвижение в Беларуси", который поддерживает Европейский союз. Как отмечает эксперт разработки веломаршрута EuroVelo-2 Антон Архипенко, маршрут от границы с Польшей до Любчи уже официально согласован со всеми районными исполнительными комитетами и администрацией «Национального парка “Беловежская пуща”». Осталось получить разрешение от дорожных служб.

Преимущество перемещения по готовому веломаршруту в его удобстве. Для велосипедистов выбраны самые безопасные и комфортные дороги без слишком сложных участков. На каждом повороте будут установлены знаки и указатели, ориентирующие велосипедистов в нужном направлении. На знаках изображены пиктограммы, так что они будут понятны путешественникам, говорящим на любом языке. На сайте eurovelo.by уже можно посмотреть карту маршрута с нанесенными на нее достопримечательностями и объектами сервиса. Также трек можно скачать на телефон.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66635.php

По западу Беларуси проложили 350 километров захватывающего велосипедного маршрута

Веломаршрут проложен по самым интересным историческим и природным местам, поэтому поездка точно станет запоминающейся. Кроме того, к проекту создания веломаршрута могут присоединяться агроусадьбы – и как развлекательные точки, и как места ночевки, и как пункты проката велосипедов. А это большой плюс для развития бизнеса и туристического потенциала региона.

Сейчас у жителей Беларуси есть уникальная возможность стать одними из первых путешественников, опробовавших новый маршрут EuroVelo-2!

Дополнительная информация по маршруту в каждом из районов

В Пружанском районе помимо знакомства с самими Пружанами можно увидеть уникальную деревянную звонницу в городском поселке Шерешево. В агрогородке Лысково сохранился костел XVIII века. А в городском поселке Ружаны находятся остатки дворца – бывшей резиденции Сапегов.

В Ивацевичском районе большой интерес представляет практически полностью отреставрированный Коссовский замок. Прямо рядом с ним расположена усадьба Тадеуша Костюшки.

Слонимский район уже давно стал центром притяжения паломников из разных стран. Приезжают они в Свято-Успенский Жировичский монастырь. Но есть что посмотреть и в самом Слониме – одном из древнейших городов Беларуси, с хорошо сохранившейся еврейской застройкой.

В деревню Молчадь Барановичского района стоит заехать, чтобы увидеть постройки XIX века – корчму, аптеку, пекарню и бывшую синагогу. Если сделать небольшой крюк, можно попасть в деревню Большая Своротва, где расположена единственная в Беларуси треугольная церковь.

В Новогрудском районе в маршрут включен агрогородок Щорсы. Там находится усадьба Хрептовичей. Если проехать всего 7 дополнительных километров, можно побывать в Лавришевской обители. Завершается готовый маршрут в Любче, где восстановили две башни замка, возведенного еще в XVI веке.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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  Этот отрезок – часть масштабного европейского проекта EuroVelo-2. Общая длина маршрута – 5,5 тысяч километров. Из них по Беларуси пройдет около 600. Сейчас полностью...
 
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