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Впервые в истории YouTube-канал набрал 100 млн подписчиков
29.05.2019 16:58 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Аудитория канала T-Series, который публикует индийские музыкальные клипы и трейлеры к фильмам, особенно быстро росла в последние несколько лет. Ближайший конкурент T-Series - шведский канал PewDiePie, сейчас на него подписаны 96 млн человек. Оба канала в марте этого года практически одновременно набрали по 90 млн подписчиков, однако T-Series сумел вырваться вперед и установил рекорд You-Tube. После поражения владелец PewDiePie Феликс Кьельберг опубликовал музыкальный ролик, подтверждающий проигрыш, под названием "Поздравляем!".
You-Tube-канал T-Series появился в 2006 году, за все годы опубликованные здесь видео посмотрели более 71,7 млрд раз. Слоган канала - "Музыка может изменить мир".
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Ближайший конкурент T-Series - шведский канал PewDiePie, сейчас на него подписаны 96 млн человек.
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