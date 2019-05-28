Впервые в истории YouTube-канал набрал 100 млн подписчиков



Индийский YouTube-канал T-Series набрал 100 млн подписчиков - это абсолютный рекорд за всю историю видеохостинга, пишет британское издание The Independent.

Аудитория канала T-Series, который публикует индийские музыкальные клипы и трейлеры к фильмам, особенно быстро росла в последние несколько лет. Ближайший конкурент T-Series - шведский канал PewDiePie, сейчас на него подписаны 96 млн человек. Оба канала в марте этого года практически одновременно набрали по 90 млн подписчиков, однако T-Series сумел вырваться вперед и установил рекорд You-Tube. После поражения владелец PewDiePie Феликс Кьельберг опубликовал музыкальный ролик, подтверждающий проигрыш, под названием "Поздравляем!".

You-Tube-канал T-Series появился в 2006 году, за все годы опубликованные здесь видео посмотрели более 71,7 млрд раз. Слоган канала - "Музыка может изменить мир".

Источник: БЕЛТА.

