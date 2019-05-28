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Топ гаджетов для тех, кто ценит свое свободное время

29.05.2019 16:49 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Топ гаджетов для тех, кто ценит свое свободное время
Фото из открытых источников

Микроволновая печь

Современные микроволновые печи легко могут заменить на кухне плиту или духовой шкаф — это значительно упрощает процесс готовки и экономит место на кухне. Одна из самых эффективных микроволновых печей — LG NeoChef. Благодаря высокой мощности до 1000 Вт и точному контролю температуры позволяет готовить блюда быстрее, а подогревать равномернее.

Топ гаджетов для тех, кто ценит свое свободное время
Фото: Фото из открытых источников

Робот-пылесос

Незаметный, но незаменимый помощник, который позволит реже обращаться в клининговую службу и тем более заниматься уборкой самому. Робот-пылесос сам выстроит маршрут и наведет порядок в доме. Один из лучших роботов-пылесосов на рынке — LG CordZero R9 . Он самостоятельно распознает расположение мебели в доме и формирует оптимальный маршрут для качественной уборки.

Топ гаджетов для тех, кто ценит свое свободное время
 

Стиральная машина

Стирка может занимать много времени, особенно если у вас большая семья. Поэтому хорошая стиральная машина с двумя барабанами LG TWINWash™  станет настоящим спасением. Объёмные и сильно загрязнённые вещи можно загрузить в верхний барабан, деликатные или детские вещи — в нижний. Стирка в два раза быстрее, свободного времени — больше.

Топ гаджетов для тех, кто ценит свое свободное время
 

Холодильник 

На покупке продуктов тоже можно сэкономить драгоценные минуты. Достаточно обзавестись хорошим холодильником, который дольше сохранит продукты свежими. В новых  холодильниках LG DoorCoolingесть дополнительная панель, откуда поступает холодный воздух. Это обеспечивает меньшее колебание температуры и на 32% более быстрое и равномерное охлаждение. 

Топ гаджетов для тех, кто ценит свое свободное время
 

 

 
 
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