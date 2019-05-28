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Мингорисполком и облисполкомы проведут 1 июня прямые телефонные линии
29.05.2019 15:54 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:
В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов.
Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.
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БЕЛТА Прямые телефонные линии состоятся 1 июня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА. Телефонные линии...
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