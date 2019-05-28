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Мингорисполком и облисполкомы проведут 1 июня прямые телефонные линии

29.05.2019 15:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Мингорисполком и облисполкомы проведут 1 июня прямые телефонные линии
БЕЛТА


Прямые телефонные линии состоятся 1 июня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

  • заместитель председателя Брестского облисполкома Клец Андрей Анатольевич (80162213121),
  • заместитель председателя Витебского облисполкома Белоус Владимир Николаевич (80212222222),
  • управляющий делами Гомельского облисполкома Кличковская Елена Владимировна (80232331237),
  • заместитель председателя Гродненского облисполкома Лискович Виктор Андреевич (80152735644),
  • первый заместитель председателя Минского облисполкома Макар Игорь Николаевич (80175004160),
  • управляющий делами Могилевского облисполкома Воронин Григорий Александрович (80222501869),
  • управляющий делами Минского горисполкома Мательская Анна Марьяновна (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов.

Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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БЕЛТА Прямые телефонные линии состоятся 1 июня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА. Телефонные линии...
 
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