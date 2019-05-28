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Житель Витебска может сесть в тюрьму за оскорбления в интернете

29.05.2019 — Разное | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

Житель Витебска может сесть в тюрьму за оскорбления в интернете
Уголовное дело возбудили против витебчанина, который оскорбил в интернете руководство облисполкома и горисполкома. В одной из групп Витебска мужчина с фейковой страницы Оли Ивановой оставил гневный комментарий. Под записью о строительстве в Витебске ледовой площадки и бассейна он написал явные оскорбления в сторону представителей власти. Руководство региона обратилось с заявлением в милицию. Правоохранители провели расследование и выяснили, что за псевдонимом скрывался 35-летний мужчина, который работает в Витебском ЖРЭТ. В разговоре со следователями он так и не смог объяснить, почему использовал фейк и зачем написал оскорбление. В отношении жителя Витебска возбуждено уголовное дело по статье 369 Уголовного кодекса Республики Беларусь (оскорбление представителей власти).
Читать полностью: БЕЛТА

 
Теги: Витебск
 
 
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Уголовное дело возбудили против витебчанина, который оскорбил в интернете руководство облисполкома и горисполкома. В одной из групп Витебска мужчина с
 
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