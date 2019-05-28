ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске один водитель избил другого. Приговор суда

29.05.2019 16:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд приговорил водителя, который в Минске избил другого водителя, к одному году «домашней химии».

Как сообщили в пресс-службе Минского городского суда, 28 мая суд Центрального района признал мужчину виновным в хулиганстве и на основании ч. 1 ст. 339 УК Беларуси приговорил его к одному году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Напомним, инцидент произошел утром 12 марта. По данным следствия, 24-летний молодой человек, управляя Toyota Prius, ехал по улице Тимирязева. Находясь на второстепенной дороге, он не пропустил Mazda. После этого при заезде на территорию одного из столичных рынков водитель Mazda сделал замечание водителю Toyota о некорректности подобного поведения, на что тот остановил свой автомобиль в запрещенном месте, подошел к Mazda и через открытое окно не менее пяти раз ударил водителя в область головы и туловища.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчину приговорили к одному году «домашней химии».
 
Новости дня
Новости разные
 
Доллар и евро на торгах 29 мая подорожали, российский рубль подешевел
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика