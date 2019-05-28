В Минске один водитель избил другого. Приговор суда

Источник материала: Tut.by

Суд приговорил водителя, который в Минске избил другого водителя, к одному году «домашней химии».

Как сообщили в пресс-службе Минского городского суда, 28 мая суд Центрального района признал мужчину виновным в хулиганстве и на основании ч. 1 ст. 339 УК Беларуси приговорил его к одному году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Напомним, инцидент произошел утром 12 марта. По данным следствия, 24-летний молодой человек, управляя Toyota Prius, ехал по улице Тимирязева. Находясь на второстепенной дороге, он не пропустил Mazda. После этого при заезде на территорию одного из столичных рынков водитель Mazda сделал замечание водителю Toyota о некорректности подобного поведения, на что тот остановил свой автомобиль в запрещенном месте, подошел к Mazda и через открытое окно не менее пяти раз ударил водителя в область головы и туловища.