29 мая около 10 часов в Волковысский РОЧС от очевидцев  поступило сообщение о пожаре в квартире по ул. Скорины, 19, в Волковыске.

По прибытии к месту вызова спасателей обнаружено задымление в квартире, расположенной на четвертом этаже.

Хозяйка квартиры, 1957 года рождения, на момент пожара была на работе. В доме осталась 87-летняя мать хозяйки.

Звеном газодымозащитников в жилой комнате на полу обнаружена пострадавшая (пребывала в сознании). С применением маски спасаемого женщина была вынесена на чистый воздух. С признаками отравления продуктами горения пострадавшая бригадой скорой медицинской помощи госпитализирована в реанимационное отделение волковысской райбольницы.

В результате пожара уничтожен телевизор, закопчены стены.  

Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки телевизора). 

Огнеборцы спасли на пожаре по ул. Скорины пожилую женщину

Огнеборцы спасли на пожаре по ул. Скорины пожилую женщину

Огнеборцы спасли на пожаре по ул. Скорины пожилую женщину

Огнеборцы спасли на пожаре по ул. Скорины пожилую женщину

Фото Волковысский РОЧС

 

 

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