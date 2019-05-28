Огнеборцы спасли на пожаре по ул. Скорины пожилую женщину

Источник материала: Новости Волковыска

29 мая около 10 часов в Волковысский РОЧС от очевидцев поступило сообщение о пожаре в квартире по ул. Скорины, 19, в Волковыске.

По прибытии к месту вызова спасателей обнаружено задымление в квартире, расположенной на четвертом этаже.

Хозяйка квартиры, 1957 года рождения, на момент пожара была на работе. В доме осталась 87-летняя мать хозяйки.

Звеном газодымозащитников в жилой комнате на полу обнаружена пострадавшая (пребывала в сознании). С применением маски спасаемого женщина была вынесена на чистый воздух. С признаками отравления продуктами горения пострадавшая бригадой скорой медицинской помощи госпитализирована в реанимационное отделение волковысской райбольницы.

В результате пожара уничтожен телевизор, закопчены стены.

Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки телевизора).

















Фото Волковысский РОЧС

Подпишитесь на наш канал в