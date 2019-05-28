30 мая в 9.00 в школах города и района, а также в гимназии Буда-Кошелева прозвенит последний звонок. Исключением станет Глазовская школа – здесь ребята, педагоги и родители соберутся на последнюю линейку в 12.00.
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Когда на Будакошелевщине пройдут линейки и прозвенят последние звонки?
29.05.2019 — Разное | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
30 мая в 9.00 в школах города и района, а также в гимназии Буда-Кошелева прозвенит последний звонок. Исключением станет Глазовская школа – здесь ребята, педагоги и родители соберутся на последнюю линейку в 12.00.
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30 мая в 9.00 в школах города и района, а также в гимназии Буда-Кошелева прозвенит последний звонок. Исключением станет Глазовская школа – здесь ребята,... ...
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