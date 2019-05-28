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Денежное довольствие военнообязанных на спецсборах будет увеличено в 15 раз
Источник материала: Интерфакс
Размеры денежного довольствия военнообязанным за периоды прохождения ими военных и специальных сборов будут увеличены с 1 января 2020 года, сообщили в министерстве обороны Беларуси.
Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина N331.
Так, с 2020 года размер денежного довольствия военнообязанных составит от Br156 до Br331,50 в месяц в зависимости от присвоенного воинского звания военнообязанного.
В настоящее время размер денежного довольствия военнослужащих составляет от Br8,39 до Br14,63 в месяц. Таким образом, денежное довольствие увеличится более чем в 15 раз.
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Размеры денежного довольствия военнообязанным за периоды прохождения ими военных и специальных сборов будут увеличены с 1 января 2020 года, сообщили в министерстве...
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