Главы стран ЕАЭС по итогам саммита подписали ряд документов

Источник материала: Интерфакс

Главы государств-членов Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия) по итогам саммита Высшего Евразийского экономического совета приняли и подписали ряд документов, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Стороны подписали совместное заявление членов Высшего Евразийского экономического совета по случаю пятилетия подписания договора о ЕАЭС, а также соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, отмечается в сообщении.

В числе других подписанных документов: решения Высшего совета "О почетном председателе Высшего Евразийского экономического совета", "О вопросах подписания соглашения об обмене информацией, о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и Китайской Народной Республики" и "О вопросах подписания соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербией, с другой стороны".

Также по итогам саммита были подписаны решения "Об основных ориентирах макроэкономической политики государств-членов Евразийского экономического союза на 2019-2020 годы" и "О Совете по промышленной политике Евразийского экономического союза".

Кроме того, стороны подписали распоряжения Высшего совета "О некоторых вопросах реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках Евразийского экономического союза", "О годовом отчете Евразийской экономической комиссии о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них за 2018 год" и другие.