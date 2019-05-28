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Дополнительный туристический налог введут в Амстердаме

29.05.2019 17:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Дополнительный туристический налог введут в Амстердаме
Фото из открытых источников

Комментарий «АиФ»: в Амстердаме на данный момент установлен самый высокий туристический налог по сравнению с другими европейскими городами. Он составляет 7% стоимости гостиничного номера.

Но вскоре туристам, помимо этого сбора, придется уплатить и так называемый «налог на кровать». Нововведение обойдется недешево: 3 евро за каждую ночь, проведенную в местном объекте размещения.

Конкретная дата введения такого налога пока не утверждена, но власти обещают, что это произойдет в ближайшем будущем. Ранее Туристический совет Нидерландов заявил о новой стратегии по контролю численности туристов. Эксперты заявляют: если не принять срочных мер, к 2030 году число иностранных туристов возрастет с 18 до 42 миллионов человек.

 
 
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