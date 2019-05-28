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Отдадут втридорога. Звезды, товары которых очень напоминают китайские
29.05.2019 17:20 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
На днях известный рэпер, владелец своей продюсерской компании, сети бургерных и бренда Black Star Wear Тимати представил коллекцию одежды «Черная звезда», которая была разработана совместно с сетью магазинов «Армия России». Презентация новой линейки в стиле милитари прошла в Национальном центре управления обороны России, мероприятие даже посетил министр обороны Сергей Шойгу. Ему певец и бизнесмен подарил фирменную армейскую куртку, созданную по особому дизайну. По словам Тимати, коллекцию разрабатывали «более полугода» и в скором времени она поступит в продажу. А пока фанаты артиста и просто любители хаки, брутальности и минимализма находятся в предвкушении того, как сметут «Черную звезду» с полок магазинов, внимательные пользователи обнаружили шорты из представленной линейки на AliExpress за смешные 800 рублей. И это не первый раз, когда певца пытаются поймать на продаже похожих на китайские вещей втридорога. Но, справедливости ради, стоит заметить, что Тимати не единственный, кто оказался в подобной ситуации. АиФ.ru рассказывает о звездах, которых СМИ и пользователи интернета подозревали в аналогичных махинациях.
«Не кусачие» цены от Ксении Бородиной
Имея почти 13 миллионов подписчиков, Ксения Бородина была просто обязана создать какой-нибудь бизнес и, конечно, она это сделала. В 2015 году телеведущая вместе с мужем Курбаном Омаровым открыла магазин женской и детской одежды. Над названием бренда супруги долго думать не стали, остановив свой выбор на Ksenia Borodina. Однако, когда в их семье случился кризис и пара находилась практически на грани развода, Ксения и Омар решили разделиться и каждый создать свою собственную марку одежды.
Сегодня на страницу магазина инста-звезды Bang Bang by Ksenia Borodina подписано более 300 тысяч человек, там представлена в основном одежда спортивного стиля. Стоить отметить, что, анонсируя открытие новой площадки в 2016 году, Бородина написала в своем популярном Instagram: «Я отшиваю свою коллекцию в России, но своим постом я хотела сказать, что профессионалов найти крайне сложно, ткани хорошие и качественные найти уже проще, но они дорогие, а вы все просите, чтобы цены не кусались!!! Так не хочется вам продать лишь бы продать!» — уверяла звезда. Однако разные СМИ не раз упрекали Бородину в том, что она либо просто закупает вещи с AliExpress, либо шьет одежду, очень похожую на то, что продают на этом сайте. Естественно, цены у Ксении не такие привлекательные, как у китайских производителей, а как минимум в 2 раза выше.
Оксана Самойлова и ее «китайский ширпотреб»
Когда-то Оксана Самойлова была только женой рэп-исполнителя Джигана, но сегодня мы знаем эту девушку как успешную бизнесвумен. У нее есть сервис по разработке индивидуальных программ тренировок и правильного питания, кадровое агентство по подбору нянь, салон красоты и, наконец, свой магазин одежды, где представлены эксклюзивные вещи «для принцесс» самого разного возраста, т. е. для взрослых и детей. На сайте марки говорится о том, что покупательниц ждет не только «самый лучший дизайн», но и «натуральные ткани». Цены на одежду вполне приемлемые и совсем не кусаются.
Кстати, вещи в Instagram демонстрируют не только приглашенные модели, но и сама Оксана с дочерьми Ариелой, Леей и Майей. Иногда в ленте магазина появляется глава семейства Джиган. В общем, все члены семьи вовлечены в этот бизнес. Что же пишут о детище Самойловой СМИ? Например, сайт woman.ru тактично задается вопросом: «Оксана Самойлова вдохновляется творчеством китайских дизайнеров?» Зато kp.ru в этом смысле более прямолинейный, поэтому и статья там называется: «Торгуют китайским ширпотребом: Бородину и жену Джигана поймали на краже идей одежды с AliExpress». Но смысл у обоих материалов один: в том, что Оксана сама шьет одежду и продумывает ее дизайн, многие сомневаются.
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Ольга Бузова и сумка втридорога
Почти 12 миллионов подписчиков Бузовой в Instagram знают, что девушка — не только певица, актриса и телеведущая, но еще и дизайнер! Почему бы и нет, ведь на страницу Olga Buzova Design подписано более 700 тысяч человек, а дизайн знаменитых футболок с названиями песен артистки она точно не могла украсть с AliExpress. Скорее предприимчивые китайцы скопируют эту пусть не гениальную, но все же оригинальную идею.
Вот только не одной одеждой торгует бизнесвумен Бузова. У артистки и ее сестры Анны есть целая сеть магазинов бижутерии, она-то и была уличена в связи с AliExpress. В частности, «под раздачу» попала поясная сумка за 2000 рублей, которую внимательные пользователи нашли в три раза дешевле на известном сайте. Пост с этой вещью в Instagram гласил: «Осталось совсем немного, успейте стать обладательницей этой красоты». А по факту можно было вообще никуда не спешить и спокойно заказать аналогичную модель в Китае, да еще и значительно дешевле. Одна из подписчиц пыталась образумить всех желающих приобрести суперсумку, написав, что знает, как заказать «абсолютно такую же модель» за 300 рублей, но осталась неуслышанной.
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Сегодня многие известные люди открывают свои брендовые магазины одежды. Кого из них СМИ подозревали в закупке вещей с AliExpress или слепом подражании представленным...
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