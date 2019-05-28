Что делают кошки, когда никто не видит – показывают хозяева. Смешные фото

Источник материала: СТВ

Владельцы кошек показали, что животные делают дома, пока никто не видит. Судя по всему, кошкам нравится шалить.

Подборку собрало издание Daily Mail. На этих фото коты что-то сломали, где-то застряли, повредили бытовую технику или порылись в вещах владельцев.

Кот съел осу и стал интернет-звездой – фото до и после ( смотрите здесь ).

Вот лишь некоторые из примеров.

Кот покусал булочку своего владельца.



Фото: instagram.com/cat_shaming

Пойман с поличным! Кот был замечен стоящим на пылесосе. Питомец включал его только ночью, пока хозяин спал.



Фото: instagram.com/cat_shaming

Еще один питомец попытался спрятаться за упавшей вешалкой. Только он залез в уже постиранную одежду.



Фото: instagram.com/cat_shaming

Кошка, которая застряла в жалюзи, отчаянно пытается освободиться после неудачной прогулки на улицу.



Фото: instagram.com/cat_shaming

Беспорядок в квартире можно устроить уронив всего лишь один горшок с растением.



Фото: instagram.com/cat_shaming

Еще один кот виновато стоит на кухонной столешнице. На полу – пицца хозяина.



Фото: instagram.com/cat_shaming

Упрямый кот уснул на клавишах пианино, на котором играет музыкант. Вышло очень забавно ( читать далее ).

Владелица сумки Chanel была потрясена, обнаружив, что ее кошка сделала с вещью.



Фото: instagram.com/cat_shaming