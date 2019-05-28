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Что делают кошки, когда никто не видит – показывают хозяева. Смешные фото
Источник материала: СТВ
Владельцы кошек показали, что животные делают дома, пока никто не видит. Судя по всему, кошкам нравится шалить.
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Вот лишь некоторые из примеров.
Кот покусал булочку своего владельца.
Пойман с поличным! Кот был замечен стоящим на пылесосе. Питомец включал его только ночью, пока хозяин спал.
Еще один питомец попытался спрятаться за упавшей вешалкой. Только он залез в уже постиранную одежду.
Кошка, которая застряла в жалюзи, отчаянно пытается освободиться после неудачной прогулки на улицу.
Беспорядок в квартире можно устроить уронив всего лишь один горшок с растением.
Еще один кот виновато стоит на кухонной столешнице. На полу – пицца хозяина.
Владелица сумки Chanel была потрясена, обнаружив, что ее кошка сделала с вещью.
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Владельцы кошек показали, что животные делают дома, пока никто не видит. Судя по всему, кошкам нравится шалить. Подборку собрало издание Daily Mail. На этих фото коты...
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