ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и Италия рассчитывают в 2020 году превысить товарооборот в 1 млрд евро

29.05.2019 17:31 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь становится все более привлекательной для итальянского бизнеса. Причем перспективу видят в таких не совсем традиционных сферах, как зеленая экономика и альтернативная энергия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Италия рассчитывают в 2020 году превысить товарооборот в 1 млрд евро

Об этом 29 мая в Минске сообщил посол Италии в Беларуси. Две страны во многом схожи: у нас нет богатых природных ресурсов – Италия, как и Беларусь в советское время, представляет в своем роде «сборочное производство». Поэтому в отсутствии нефти и газа главное, на что делают акцент бизнесмены – поиск новых ниш в работе.

Беларусь и Италия рассчитывают в 2020 году превысить товарооборот в 1 млрд евро

Марио Бальди, Чрезвычайный и Полномочный посол Италии в Беларуси:
Мы очень довольны экономическим сотрудничеством с Беларусью. В 2018 году товарооборот достиг 800 миллионов евро. Мы очень довольны этой цифрой, но надеемся к 2020 году достичь миллиарда евро.

После отмены виз Беларусь стала более привлекательной и для итальянских туристов. 10 тысяч гостей из этой страны приехали к нам в 2018 году – это третий показатель после Польши и Германии. Посол Италии еще раз подтвердил, что его страна выступает за укрепление отношений ЕС и Беларуси.

Люди в материале: Марио Бальди
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь становится все более привлекательной для итальянского бизнеса. Причем перспективу видят в таких не совсем традиционных сферах, как...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дополнительный туристический налог введут в Амстердаме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика