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Беларусь и Италия рассчитывают в 2020 году превысить товарооборот в 1 млрд евро
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь становится все более привлекательной для итальянского бизнеса. Причем перспективу видят в таких не совсем традиционных сферах, как зеленая экономика и альтернативная энергия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом 29 мая в Минске сообщил посол Италии в Беларуси. Две страны во многом схожи: у нас нет богатых природных ресурсов – Италия, как и Беларусь в советское время, представляет в своем роде «сборочное производство». Поэтому в отсутствии нефти и газа главное, на что делают акцент бизнесмены – поиск новых ниш в работе.
Марио Бальди, Чрезвычайный и Полномочный посол Италии в Беларуси:
После отмены виз Беларусь стала более привлекательной и для итальянских туристов. 10 тысяч гостей из этой страны приехали к нам в 2018 году – это третий показатель после Польши и Германии. Посол Италии еще раз подтвердил, что его страна выступает за укрепление отношений ЕС и Беларуси.
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Новости Беларуси. Беларусь становится все более привлекательной для итальянского бизнеса. Причем перспективу видят в таких не совсем традиционных сферах, как...
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