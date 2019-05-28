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Новым президентом Латвии стал юрист Эгилс Левитс

29.05.2019 17:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Латвии. В Латвии новый президент. На пост главы государства Сейм выбрал юриста Эгилса Левитса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новым президентом Латвии стал юрист Эгилс Левитс

В его пользу проголосовал 61 депутат. Действующий президент баллотироваться на второй срок не стал.

Новым президентом Латвии стал юрист Эгилс Левитс

Эгилс Левитс – опытный политик. В разные годы был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии, министром юстиции, работал в суде Евросоюза. А в 2018-м стал «Европейским человеком года в Латвии».

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Новости Латвии. В Латвии новый президент. На пост главы государства Сейм выбрал юриста Эгилса Левитса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В его пользу...
 
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