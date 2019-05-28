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Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились провести встречу на высшем уровне

29.05.2019 17:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял участие в саммите глав государств Евразийского экономического союза. Встреча прошла в столице Казахстана Нур-Султане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились провести встречу на высшем уровне

Во время выступления Александр Лукашенко подчеркнул, что пять лет назад был сделан действительно решительный шаг. Сегодня главное сохранить достигнутое и приумножить. Тем более свою эффективность, несмотря на молодой возраст, союз доказал. Из года в год растет уровень взаимной торговли. Также удалось погасить инфляционные риски и взять под контроль занятость населения.

Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились провести встречу на высшем уровне

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По итогам встречи состоялась церемония подписания документов. Принято совместное заявление по случаю пятилетия союза, подписан международный договор о формировании общего рынка электроэнергии.

Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились провести встречу на высшем уровне

Подобные саммиты – еще и хорошая площадка для двусторонних встреч. Так, Александр Лукашенко обсудил со своим российским коллегой вопросы углубления интеграции. Предложениями стороны уже обменивались ранее. Сегодня же лидеры дали поручение правительствам до 21 июня найти по всем вопросам точки соприкосновения. А вот возможность обсудить все детально будет совсем скоро: главы Беларуси и России договорились провести встречу на высшем уровне.

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Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял участие в саммите глав государств Евразийского экономического союза. Встреча прошла в столице Казахстана...
 
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